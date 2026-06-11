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  • Konyaspor'un file bekçisinden açıklama! Takımdan ayrılacak mı?

Konyaspor'un file bekçisinden açıklama! Takımdan ayrılacak mı?

İsmi Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK ile anılan Konyasporlu kaleci Bahadır Han Güngördü konuyla ilgili konuştu

Konyaspor'un file bekçisinden açıklama! Takımdan ayrılacak mı?
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Tümosan Konyaspor’un file bekçisi Bahadır Han Güngördü takımda geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK’nın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Bahadır Han, Çorum medyasına yaptığı açıklamada, Konyaspor’dan şu an için ayrılmayacağını belirtti. Yeşil-beyazlı file bekçisi, “Şu an böyle bir durum yok. Takımımla 1 yıllık sözleşmem var ve yeni sezon hazırlıklarına katılacağım. Tabi ki ileride ne olur bilemeyiz. Çorum’a ligde başarılar diliyorum” dedi. 

Haber Merkezi

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