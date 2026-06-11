Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 12 Haziran Cuma
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 12 Haziran Cuma günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
12.06.2026 09:00 - 12.06.2026 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|AŞAĞIPINARBAŞI MAHALLESİ
|ALİYA İZZET BEGOVİÇ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BOSNA HERSEK MAHALLESİ
|ALİYA İZZET BEGOVİÇ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BOSNA HERSEK MAHALLESİ
|ŞEHİT ZEYNEL ÖZGÜR ÖZBAHÇECİ CADDESİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BÜYÜKKAYACIK MAHALLESİ
|ALİYA İZZET BEGOVİÇ CADDESİ Caddesi
12.06.2026 14:00 - 12.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|AŞAĞIPINARBAŞI MAHALLESİ
|ALİYA İZZET BEGOVİÇ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BOSNA HERSEK MAHALLESİ
|ALİYA İZZET BEGOVİÇ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BOSNA HERSEK MAHALLESİ
|ŞEHİT ZEYNEL ÖZGÜR ÖZBAHÇECİ CADDESİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BÜYÜKKAYACIK MAHALLESİ
|ALİYA İZZET BEGOVİÇ CADDESİ Caddesi
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
12.06.2026 09:00 - 12.06.2026 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|ASYA Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|ATASEVEN. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|CANSU. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|ÇALIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|ÇAVDARLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|DAMLAPINAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|HACI MEHMET Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|REVANİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|ULUSOY Sokak
12.06.2026 09:30 - 12.06.2026 12:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|BULUŞ, Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ÇINARLAR. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|DURMAZ SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|GÖKDELEN Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|KAPAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|KAŞ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|MÜŞERREF. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ÖZBAYRAM Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|SARICA Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|TABİP Sokak
12.06.2026 09:30 - 12.06.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23101. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23102. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23103. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23104. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23105. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23106. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23107. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23108. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23110. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23114. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23115. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23118. SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23120. SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23122. SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|23123. SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|BAYAT Caddesi
|KONYA
|MERAM
|BAYAT MAHALLESİ
|HATUNSARAY Caddesi
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|23453. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|23454. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|23455. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|23456. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|23457. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|23458. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|23459. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|23462. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|23472. SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|23473. SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|HATUNSARAY (.HATUNSARAY) Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KARAAĞAÇ MAHALLESİ
|23250. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAAĞAÇ MAHALLESİ
|23251. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAAĞAÇ MAHALLESİ
|23252. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAAĞAÇ MAHALLESİ
|23254. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAAĞAÇ MAHALLESİ
|23255. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAAĞAÇ MAHALLESİ
|23256. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAAĞAÇ MAHALLESİ
|23257. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAAĞAÇ MAHALLESİ
|23258. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAAĞAÇ MAHALLESİ
|23261. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAAĞAÇ MAHALLESİ
|23262. SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAAĞAÇ MAHALLESİ
|HATUNSARAY Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KARAAĞAÇ MAHALLESİ
|KARAAĞAÇ. Caddesi
|KONYA
|MERAM
|SARIKIZ MAHALLESİ
|23200. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SARIKIZ MAHALLESİ
|23201. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SARIKIZ MAHALLESİ
|23202. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SARIKIZ MAHALLESİ
|23203. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SARIKIZ MAHALLESİ
|23204. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SARIKIZ MAHALLESİ
|23205. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SARIKIZ MAHALLESİ
|23206. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SARIKIZ MAHALLESİ
|23207. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SARIKIZ MAHALLESİ
|23212. SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|SARIKIZ MAHALLESİ
|HATUNSARAY Caddesi
|KONYA
|MERAM
|SARIKIZ MAHALLESİ
|SARIKIZ Caddesi
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
12.06.2026 09:30 - 12.06.2026 13:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ÇİMENLİK MAHALLESİ
|HASANBASRİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇİMENLİK MAHALLESİ
|HASANBASRİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇİMENLİK MAHALLESİ
|İBNÜLEMİN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇİMENLİK MAHALLESİ
|İBNÜLEMİN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇİMENLİK MAHALLESİ
|KAYALILAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇİMENLİK MAHALLESİ
|MEHMET ESENCELİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇİMENLİK MAHALLESİ
|MUSTAFA SABRİ KÜÇÜKAŞCI CADDESİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|ÇİMENLİK MAHALLESİ
|ŞEYHUDEPALİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|HAMZAOĞLU MAHALLESİ
|KÜÇÜK KUMKÖPRÜ Caddesi
12.06.2026 10:00 - 12.06.2026 12:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|AĞSAKLI MAHALLESİ
|AĞSAKLI Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ
|182405. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ
|21127. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ
|21619. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ
|21661. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ
|21668. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ
|21677. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ
|21678. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ
|21679. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ
|21680. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ
|21694. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ
|21697. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ
|AKÖRENKIŞLA Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|BEŞAĞIL MAHALLESİ
|21101. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BEŞAĞIL MAHALLESİ
|21110. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BEŞAĞIL MAHALLESİ
|21117. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BEŞAĞIL MAHALLESİ
|21126. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BEŞAĞIL MAHALLESİ
|21127. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BEŞAĞIL MAHALLESİ
|21130. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BEŞAĞIL MAHALLESİ
|21131. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BEŞAĞIL MAHALLESİ
|21133. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BEŞAĞIL MAHALLESİ
|21680. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BEŞAĞIL MAHALLESİ
|BEŞAĞIL Caddesi
12.06.2026 10:00 - 12.06.2026 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21856. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21856. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21861. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21861. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21862. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21863. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21863. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21865. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21865. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21867. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21867. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21868. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21868. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21869. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21869. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21870. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21870. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21871. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21871. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21872. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21872. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21873. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21873. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21874. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21874. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21875. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21875. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21876. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21876. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21877. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21877. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21878. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21878. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21879. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21879. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21880. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21880. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21881. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21881. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21882. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21882. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21883. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21883. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21884. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21884. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21885. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21885. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21886. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21886. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21887. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21887. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21888. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21888. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21889. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21890. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21890. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21891. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21891. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21892. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21892. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21893. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21893. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21894. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21894. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21895. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21895. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21896. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21896. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21897. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21897. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21901. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21901. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21902. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21902. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21904. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21904. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21911. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21914. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21914. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21916. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21916. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21917. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21917. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21918. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21918. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21919. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21919. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21920. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21920. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21921. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21921. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21922. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21922. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21924. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21942. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21947. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21952. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21954. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21954. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21963. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21969. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21971. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21972. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21972. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21979. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21979. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21980. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21980. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21981. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21981. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21982. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21982. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21983. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21983. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21984. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21985. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21985. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21986. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21986. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21987. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21987. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21988. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21988. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21989. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21989. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21993. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21994. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21994. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22001. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22007. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22007. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22010. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22011. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22012. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22013. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22014. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22016. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22018. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22019. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22020. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22021. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22022. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22023. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22023. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22024. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22025. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22026. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22029. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22030. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22031. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22033. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22033. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22034. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22034. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22036. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22036. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22037. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22039. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22041. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22045. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22045. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22049. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22049. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22050. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22050. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22052. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22052. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22071. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22073. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22074. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22076. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22078. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22078. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22088. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22090. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22091. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22094. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22095. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22099. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22100. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22101. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22103. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22107. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22113. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22114. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22117. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22118. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22133. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22134. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22138. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22145. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22146. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|ANIT Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|ANIT Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|FİDANLIK Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|FİDANLIK Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|GAZİ OSMAN PAŞA Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|HAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|HAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|HOCA AHMET EFENDİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|HOCA AHMET EFENDİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|İNÖNÜ ESKİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|İNÖNÜ ESKİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|İSMİL Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|İSMİL Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KEKREKAŞI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KONYA (GÖLBAŞI) Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KONYA (GÖLBAŞI) Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KONYA Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KONYA Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KONYA EREĞLİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KÜLAHLARIN YAYLASI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|MEVLANA. Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|SELİMİYE Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|SELİMİYE Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|SOFULAR YAYLASI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|ŞEHİT AHMET KORKMAZ. Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|ŞEHİT AHMET KORKMAZ. Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|TAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|İSTİKLAL MAHALLESİ
|AKKUYUCAK Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|KALENDERHANE MAHALLESİ
|ABİDİNPAŞA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22401. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22402. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22404. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22408. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22422. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22427. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22431. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22432. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22444. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22450. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22452. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22455. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22456. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22458. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22479. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22480. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22482. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22485. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22502. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22503. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22504. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|ESKİOVAKAVAĞI SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|OVAKAVAĞI Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|AKDENİZ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YENİKENT MAHALLESİ
|21764. Sokak
12.06.2026 14:00 - 12.06.2026 16:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|HAYIROĞLU MAHALLESİ
|22598. Sokak
12.06.2026 14:00 - 12.06.2026 18:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|BÜYÜKBURNAK MAHALLESİ
|21607. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BÜYÜKBURNAK MAHALLESİ
|21705. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BÜYÜKBURNAK MAHALLESİ
|BÜYÜKBBURNAK Caddesi
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