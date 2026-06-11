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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 12 Haziran Cuma

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 12 Haziran Cuma günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 12 Haziran Cuma
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

12.06.2026 09:00 - 12.06.2026 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUAŞAĞIPINARBAŞI MAHALLESİALİYA İZZET BEGOVİÇ Caddesi 
KONYASELÇUKLUBOSNA HERSEK MAHALLESİALİYA İZZET BEGOVİÇ Caddesi 
KONYASELÇUKLUBOSNA HERSEK MAHALLESİŞEHİT ZEYNEL ÖZGÜR ÖZBAHÇECİ CADDESİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİALİYA İZZET BEGOVİÇ CADDESİ Caddesi 
12.06.2026 14:00 - 12.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUAŞAĞIPINARBAŞI MAHALLESİALİYA İZZET BEGOVİÇ Caddesi 
KONYASELÇUKLUBOSNA HERSEK MAHALLESİALİYA İZZET BEGOVİÇ Caddesi 
KONYASELÇUKLUBOSNA HERSEK MAHALLESİŞEHİT ZEYNEL ÖZGÜR ÖZBAHÇECİ CADDESİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİALİYA İZZET BEGOVİÇ CADDESİ Caddesi 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

12.06.2026 09:00 - 12.06.2026 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİASYA Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİATASEVEN. Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİCANSU. Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİÇALIK Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİÇAVDARLI Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİDAMLAPINAR Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİHACI MEHMET Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİREVANİ Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİULUSOY Sokak 
12.06.2026 09:30 - 12.06.2026 12:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİBULUŞ, Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİÇINARLAR. Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİDURMAZ SOKAK Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİGÖKDELEN Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİKAPAK Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİKAŞ Caddesi 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİMÜŞERREF. Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİÖZBAYRAM Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİSARICA Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİTABİP Sokak 
12.06.2026 09:30 - 12.06.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23101. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23102. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23103. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23104. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23105. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23106. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23107. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23108. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23110. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23114. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23115. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23118. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23120. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23122. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23123. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİBAYAT Caddesi 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİHATUNSARAY Caddesi 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23453. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23454. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23455. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23456. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23457. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23458. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23459. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23462. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23472. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23473. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİHATUNSARAY (.HATUNSARAY) Caddesi 
KONYAMERAMKARAAĞAÇ MAHALLESİ23250. Sokak 
KONYAMERAMKARAAĞAÇ MAHALLESİ23251. Sokak 
KONYAMERAMKARAAĞAÇ MAHALLESİ23252. Sokak 
KONYAMERAMKARAAĞAÇ MAHALLESİ23254. Sokak 
KONYAMERAMKARAAĞAÇ MAHALLESİ23255. Sokak 
KONYAMERAMKARAAĞAÇ MAHALLESİ23256. Sokak 
KONYAMERAMKARAAĞAÇ MAHALLESİ23257. Sokak 
KONYAMERAMKARAAĞAÇ MAHALLESİ23258. Sokak 
KONYAMERAMKARAAĞAÇ MAHALLESİ23261. Sokak 
KONYAMERAMKARAAĞAÇ MAHALLESİ23262. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMKARAAĞAÇ MAHALLESİHATUNSARAY Caddesi 
KONYAMERAMKARAAĞAÇ MAHALLESİKARAAĞAÇ. Caddesi 
KONYAMERAMSARIKIZ MAHALLESİ23200. Sokak 
KONYAMERAMSARIKIZ MAHALLESİ23201. Sokak 
KONYAMERAMSARIKIZ MAHALLESİ23202. Sokak 
KONYAMERAMSARIKIZ MAHALLESİ23203. Sokak 
KONYAMERAMSARIKIZ MAHALLESİ23204. Sokak 
KONYAMERAMSARIKIZ MAHALLESİ23205. Sokak 
KONYAMERAMSARIKIZ MAHALLESİ23206. Sokak 
KONYAMERAMSARIKIZ MAHALLESİ23207. Sokak 
KONYAMERAMSARIKIZ MAHALLESİ23212. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMSARIKIZ MAHALLESİHATUNSARAY Caddesi 
KONYAMERAMSARIKIZ MAHALLESİSARIKIZ Caddesi 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

12.06.2026 09:30 - 12.06.2026 13:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYÇİMENLİK MAHALLESİHASANBASRİ Sokak 
KONYAKARATAYÇİMENLİK MAHALLESİHASANBASRİ Sokak 
KONYAKARATAYÇİMENLİK MAHALLESİİBNÜLEMİN Sokak 
KONYAKARATAYÇİMENLİK MAHALLESİİBNÜLEMİN Sokak 
KONYAKARATAYÇİMENLİK MAHALLESİKAYALILAR Sokak 
KONYAKARATAYÇİMENLİK MAHALLESİMEHMET ESENCELİ Sokak 
KONYAKARATAYÇİMENLİK MAHALLESİMUSTAFA SABRİ KÜÇÜKAŞCI CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYÇİMENLİK MAHALLESİŞEYHUDEPALİ Sokak 
KONYAKARATAYHAMZAOĞLU MAHALLESİKÜÇÜK KUMKÖPRÜ Caddesi 
12.06.2026 10:00 - 12.06.2026 12:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYAKARATAYAĞSAKLI MAHALLESİAĞSAKLI Caddesi 
KONYAKARATAYAKÖRENKIŞLA MAHALLESİ182405. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYAKÖRENKIŞLA MAHALLESİ21127. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYAKÖRENKIŞLA MAHALLESİ21619. Sokak 
KONYAKARATAYAKÖRENKIŞLA MAHALLESİ21661. Sokak 
KONYAKARATAYAKÖRENKIŞLA MAHALLESİ21668. Sokak 
KONYAKARATAYAKÖRENKIŞLA MAHALLESİ21677. Sokak 
KONYAKARATAYAKÖRENKIŞLA MAHALLESİ21678. Sokak 
KONYAKARATAYAKÖRENKIŞLA MAHALLESİ21679. Sokak 
KONYAKARATAYAKÖRENKIŞLA MAHALLESİ21680. Sokak 
KONYAKARATAYAKÖRENKIŞLA MAHALLESİ21694. Sokak 
KONYAKARATAYAKÖRENKIŞLA MAHALLESİ21697. Sokak 
KONYAKARATAYAKÖRENKIŞLA MAHALLESİAKÖRENKIŞLA Caddesi 
KONYAKARATAYBEŞAĞIL MAHALLESİ21101. Sokak 
KONYAKARATAYBEŞAĞIL MAHALLESİ21110. Sokak 
KONYAKARATAYBEŞAĞIL MAHALLESİ21117. Sokak 
KONYAKARATAYBEŞAĞIL MAHALLESİ21126. Sokak 
KONYAKARATAYBEŞAĞIL MAHALLESİ21127. Sokak 
KONYAKARATAYBEŞAĞIL MAHALLESİ21130. Sokak 
KONYAKARATAYBEŞAĞIL MAHALLESİ21131. Sokak 
KONYAKARATAYBEŞAĞIL MAHALLESİ21133. Sokak 
KONYAKARATAYBEŞAĞIL MAHALLESİ21680. Sokak 
KONYAKARATAYBEŞAĞIL MAHALLESİBEŞAĞIL Caddesi 
12.06.2026 10:00 - 12.06.2026 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21856. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21856. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21861. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21861. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21862. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21863. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21863. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21865. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21865. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21867. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21867. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21868. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21868. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21869. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21869. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21870. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21870. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21871. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21871. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21872. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21872. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21873. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21873. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21874. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21874. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21875. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21875. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21876. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21876. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21877. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21877. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21878. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21878. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21879. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21879. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21880. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21880. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21881. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21881. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21882. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21882. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21883. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21883. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21884. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21884. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21885. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21885. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21886. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21886. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21887. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21887. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21888. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21888. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21889. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21890. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21890. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21891. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21891. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21892. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21892. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21893. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21893. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21894. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21894. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21895. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21895. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21896. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21896. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21897. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21897. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21901. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21901. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21902. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21902. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21904. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21904. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21911. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21914. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21914. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21916. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21916. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21917. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21917. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21918. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21918. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21919. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21919. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21920. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21920. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21921. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21921. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21922. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21922. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21924. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21942. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21947. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21952. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21954. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21954. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21963. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21969. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21971. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21972. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21972. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21979. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21979. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21980. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21980. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21981. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21981. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21982. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21982. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21983. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21983. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21984. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21985. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21985. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21986. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21986. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21987. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21987. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21988. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21988. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21989. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21989. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21993. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21994. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21994. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22001. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22007. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22007. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22010. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22011. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22012. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22013. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22014. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22016. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22018. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22019. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22020. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22021. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22022. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22023. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22023. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22024. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22025. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22026. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22029. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22030. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22031. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22033. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22033. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22034. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22034. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22036. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22036. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22037. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22039. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22041. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22045. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22045. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22049. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22049. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22050. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22050. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22052. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22052. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22071. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22073. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22074. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22076. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22078. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22078. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22088. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22090. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22091. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22094. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22095. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22099. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22100. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22101. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22103. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22107. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22113. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22114. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22117. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22118. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22133. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22134. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22138. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22145. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22146. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİANIT Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİANIT Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİFİDANLIK Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİFİDANLIK Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİGAZİ OSMAN PAŞA Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİHAN Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİHAN Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİHOCA AHMET EFENDİ Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİHOCA AHMET EFENDİ Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİİNÖNÜ ESKİ Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİİNÖNÜ ESKİ Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİİSMİL Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİİSMİL Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKEKREKAŞI KümeEvleri 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKONYA (GÖLBAŞI) Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKONYA (GÖLBAŞI) Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKONYA Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKONYA Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKÜLAHLARIN YAYLASI KümeEvleri 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİMEVLANA. Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİSELİMİYE Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİSELİMİYE Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİSOFULAR YAYLASI KümeEvleri 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİŞEHİT AHMET KORKMAZ. Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİŞEHİT AHMET KORKMAZ. Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİTAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri 
KONYAKARATAYİSTİKLAL MAHALLESİAKKUYUCAK Caddesi 
KONYAKARATAYKALENDERHANE MAHALLESİABİDİNPAŞA Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22401. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22402. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22404. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22408. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22422. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22427. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22431. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22432. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22444. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22450. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22452. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22455. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22456. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22458. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22479. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22480. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22482. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22485. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22502. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22503. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22504. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİESKİOVAKAVAĞI SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİOVAKAVAĞI Caddesi 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİAKDENİZ Sokak 
KONYAKARATAYYENİKENT MAHALLESİ21764. Sokak 
12.06.2026 14:00 - 12.06.2026 16:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİ22598. Sokak 
12.06.2026 14:00 - 12.06.2026 18:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAKARATAYBÜYÜKBURNAK MAHALLESİ21607. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYBÜYÜKBURNAK MAHALLESİ21705. Sokak 
KONYAKARATAYBÜYÜKBURNAK MAHALLESİBÜYÜKBBURNAK Caddesi 
Ümmü Gülsüm Dündar

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