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Konya'da bugün kimler vefat etti? 11 Haziran Perşembe günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 11 Haziran Perşembe günü 19 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 11 Haziran Perşembe günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. BEBEK ÖZTÜRK
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  2. ŞERİFE AKKAFA
    ELMACI MEZARLIĞI
     
  3. HAVZE YİĞENOĞLUGİL
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  4. AHMET GÖKÇE
    BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
     
  5. EMRULLAH DOĞAN
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  6. ALİ ÇAPAR
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  7. AHMET ERKMEN
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  8. HANİFİ KENDİ
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  9. OSMAN ÇOBAN
    ELMACI MEZARLIĞI
     
  10. HALİL İBRAHİM DUTAR
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  11. MEHMET ALİ ÇETİN
    YAĞBASAN MEZARLIĞI
     
  12. ABDULLAH ÇOBAN
    KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI
     
  13. FATMAANA CİĞER
    YAĞBASAN MEZARLIĞI
     
  14. FATMAANA CİĞER
    YAĞBASAN MEZARLIĞI
     
  15. AYHAN KOCAMAN
    HACIFETTAH MEZARLIĞI
     
  16. RAHİM KARATAŞ
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  17. ABDURRAHMAN DAĞISTAN
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  18. KAZIM SELEK
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  19. ELİF SU ÖZDEMİR
     KAĞNICILAR MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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