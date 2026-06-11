Konya'da bugün kimler vefat etti? 11 Haziran Perşembe günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 11 Haziran Perşembe günü 19 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- BEBEK ÖZTÜRK
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- ŞERİFE AKKAFA
ELMACI MEZARLIĞI
- HAVZE YİĞENOĞLUGİL
ÜÇLER MEZARLIĞI
- AHMET GÖKÇE
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
- EMRULLAH DOĞAN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- ALİ ÇAPAR
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- AHMET ERKMEN
MUSALLA MEZARLIĞI
- HANİFİ KENDİ
MUSALLA MEZARLIĞI
- OSMAN ÇOBAN
ELMACI MEZARLIĞI
- HALİL İBRAHİM DUTAR
MUSALLA MEZARLIĞI
- MEHMET ALİ ÇETİN
YAĞBASAN MEZARLIĞI
- ABDULLAH ÇOBAN
KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI
- FATMAANA CİĞER
YAĞBASAN MEZARLIĞI
- FATMAANA CİĞER
YAĞBASAN MEZARLIĞI
- AYHAN KOCAMAN
HACIFETTAH MEZARLIĞI
- RAHİM KARATAŞ
ARAPLAR MEZARLIĞI
- ABDURRAHMAN DAĞISTAN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- KAZIM SELEK
MUSALLA MEZARLIĞI
- ELİF SU ÖZDEMİR
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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