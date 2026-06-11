NEÜ'de gurur gecesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Necmettin Erbakan Üniversitesi 6. Akademi Ödülleri Töreni'nde ödüller sahiplerine verildi.

Törende; NEÜ’nün Yıldızları, NEÜ’nün Genç Yıldızları, Proje Performans Ödülü kategorilerinde başarılı olan akademisyenlere plaket ve ödülleri takdim edildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, “Ulusal ve uluslararası alanda sürekli yükselen bir üniversiteyiz.

Center for World University Rankings tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması’nda, 95 ülkeden 21 bini aşkın üniversite arasında ilk yüzde 7,5’lik dilimde yer alıyoruz. 2025 yılına göre 36 basamak birden yükselerek 1588’inci sıraya ulaştık. Son beş yılda dünya sıralamasında tam 172 basamak ilerledik. Bu büyük ivme, planlı bir çalışmanın, sarsılmaz bir istikrarın ve adanmışlığın tabii bir sonucudur. Biz, adını Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dan alan bir üniversiteyiz.

Bu isim bize açık bir istikamet verir. Bilimi, teknolojiyi, yerli ve millî kalkınmayı, üretimi ve medeniyet iddiasını birlikte düşünmeyi öğretir. Merhum Erbakan Hocamızın yerli ve millî kalkınma vizyonu, bugün bizim akademik yürüyüşümüzde güçlü bir rehberdir. O vizyon bize özgünlüğü emreder. Kendi ufkunu kurmayı, kendi insanına güvenmeyi, kendi medeniyetinin imkânlarını fark etmeyi fısıldar. Bilgiyi üretmeyi, teknolojiyi geliştirmeyi öğütler.

Başarıyı milletin ve bütün insanlığın saadeti için istemeyi şart koşar. Biz de bugün tam olarak bu anlayışla çalışıyoruz. Zira bilim, varoluşu anlama ve anlamlandırma çabasıdır.

Hakikatin peşinden gitmek, insanı ve evreni anlama yolunda atılan en soylu adımdır. Kıymetli hocalarımız, bu soylu yürüyüşün günümüzdeki sancaktarlarıdır. Onların ürettiği her makale, yazdığı her kitap, geliştirdiği her patent, evrensel bilgi birikimine sunulan eşsiz birer katkı, yarınlara aktarılan kalıcı birer değerdir” diye konuştu.

AKADEMİSYENLERİMİZ GURUR KAYNAĞIDIR

Bir şehrin kalkınmasının, fiziki yatırımlarla beraber, o şehre ruh veren, vizyon katan üniversitelerinin akademik ve bilimsel başarısıyla mümkün olduğunu ifade eden Konya Valisi İbrahim Akın, “Bu noktada üniversitelerimiz, hem meslek edindiren eğitim kurumları hem de şehirlerin ve ülkelerin ilim sermayesini büyüten, toplumsal kalkınmanın da lokomotifi olan merkezlerdir.

Nitekim Necmettin Erbakan Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu akademik yetkinlik ve ürettiği projelerle bu misyonu en güçlü şekilde sürdürmektedir. Konya’mız köklü tarihi mirasını bugün Necmettin Erbakan Üniversitemiz gibi dinamik ve üretken eğitim kurumlarımızın başarılarıyla taçlandırmaktadır.”ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL ATILIMLARA KAPI ARALAYACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru ise konuşmasında “Necmettin Erbakan Üniversitemiz bu mirası daha da yukarıya taşıyarak şehrimizin akademik hayatına çok kıymetli katkılar sunmaktadır. Bugün burada ödüllendirilecek akademisyenlerimizin başarıları yalnızca üniversitemiz için değil, Konya’mız, ülkemiz ve bilim dünyamız adına iftihar vesilesidir. Bilimsel başarı uzun soluklu bir emeğin, sabrın, disiplinin ve adanmışlığın ürünüdür. İnanıyorum ki bu başarılar yeni çalışmalara, projelere ve daha büyük bilimsel atılımlara kapı aralayacaktır.”dedi.

Alanlarında başarılı olan akademisyenlere ödül ve plaketlerinin verilmesinin ardından protokol üyeleri, üniversite yönetimi ve akademisyenlerin yer aldığı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.