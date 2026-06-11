  • Haberler
  • Konya
  • Konyalı balıkçılar hazır! Av yasağı sona eriyor

Konyalı balıkçılar hazır! Av yasağı sona eriyor

Konya'da, 'Konya'nın denizi' olarak nitelendirilen Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Av yasağının 15 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle göl kıyısındaki mahallelerde hareketlilik yaşanıyor.

Konyalı balıkçılar hazır! Av yasağı sona eriyor
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya'daki Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağının 15 Haziran'da sona ermesiyle balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor.
  • Çiftlik Mahallesi balıkçıları, yağışlar nedeniyle geciken tekne bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırarak 15 Haziran'da "vira bismillah" diyerek ağlarını atacak.
  • Muhtar Ahmet Erdoğan, nilüfer turlarına ilginin arttığını belirtirken, Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesi düşüşünün nedenlerinin acilen araştırılması gerektiğini ifade etti.

Balıkların üreme dönemine denk gelen ve üç ay süren av yasağı boyunca karaya çekilen motorlu balıkçı teknelerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülürken, balıkçılar sezonun başlamasıyla birlikte yeniden göle açılacakları günü bekliyor. 

Konyalı balıkçılar hazır! Av yasağı sona eriyor

Konya'nın coğrafi işaretli lezzetinin geleceği sahada değerlendirildi
Bu Habere de Bak
Konya'nın coğrafi işaretli lezzetinin geleceği sahada değerlendirildi

Beyşehir Gölü’nün önemli balıkçılık merkezlerinden Çiftlik Mahallesi’nde de liman çevresinde yoğun bir çalışma sürüyor. Balıkçılar bir yandan av sezonuna hazırlanırken, nilüfer mevsiminin başlamasıyla birlikte gezi teknelerini de yeni döneme hazırlıyor.

Mahalle sakinlerinden balıkçı İbrahim Erdoğan, sezonun başlamasına kısa bir süre kaldığını belirterek, "Şu an herkes teknesini yetiştirmeye çalışıyor. Havaların yağışlı gitmesi nedeniyle hazırlıklarımız biraz gecikti. 

Konyalı balıkçılar hazır! Av yasağı sona eriyor

Ancak son günlerde yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi. 15 Haziran itibarıyla yeniden ağlarını göle bırakacaklarını ifade eden Erdoğan, "Allah izin verirse vira bismillah diyerek yeni sezona başlayacağız. Son hazırlıkları tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı ve gezi teknesi işletmecisi Ahmet Erdoğan ise nilüfer turlarına ilginin her geçen gün arttığını belirterek, Beyşehir’e gelen ziyaretçilerin gölde farklı bir deneyim yaşama fırsatı bulduğunu söyledi. 

Konya da listede! Girişimcilere yeni hibe kapısı açıldı
Bu Habere de Bak
Konya da listede! Girişimcilere yeni hibe kapısı açıldı

Öte yandan, Ahmet Erdoğan, bu yıl yağışların sevindirici seviyede gerçekleşmesine rağmen Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinde yeniden başlayan düşüşün devam ettiğini belirterek yetkililerin göldeki su kaybının nedenlerini araştırması gerektiğini ifade etti.

Balıkçılar, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını tamamlayıp 15 Haziran’dan itibaren yeniden göl sularında ekmek mücadelesine başlayacak.

İHA

Bakmadan Geçme

DOS Meramlı özel kalplerden Milli Takıma tam destek
DOS Meramlı özel kalplerden Milli Takıma tam destek
Konya da listede! Girişimcilere yeni hibe kapısı açıldı
Konya da listede! Girişimcilere yeni hibe kapısı açıldı
SOBE bir başarıya daha imza attı
SOBE bir başarıya daha imza attı
Karatay Belediyespor geleceğin yıldızlarını seçecek
Karatay Belediyespor geleceğin yıldızlarını seçecek
Karatay'da tüm ilçe ilaçlanıyor
Karatay’da tüm ilçe ilaçlanıyor
Bisikletin başkenti Konya'da özel öğrenciler Velespit Müzesi'ni keşfettiler
Bisikletin başkenti Konya'da özel öğrenciler Velespit Müzesi'ni keşfettiler