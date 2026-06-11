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Müftülükte bağımlılıkla mücadele masaya yatırıldı

Konya İl Müftülüğünde 'Bağımlılık Riski Altındaki Gençlere Yönelik Proje Ekibi İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi.

Müftülükte bağımlılıkla mücadele masaya yatırıldı
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya İl Müftülüğünde ‘Bağımlılık Riski Altındaki Gençlere Yönelik Proje Ekibi İstişare Toplantısı’ düzenlendi. İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek başkanlığında, İl Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya projede görev alan personel katıldı.

Toplantıda, proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler, gençlere yönelik manevi destek çalışmaları ve bağımlılıkla mücadelede izlenecek yöntemler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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Toplantıda konuşan İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, bağımlılıkla mücadelenin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu alanda yürütülecek çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. 

Ümmü Gülsüm Dündar

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