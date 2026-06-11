DOS Meramlı özel kalplerden Milli Takıma tam destek

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’da eğitim gören özel çocuklardan 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na giden Milli Takıma tam destek geldi.

Hem ortaya koydukları görüntüler hem de verdikleri mesajlarla izleyenlerin gönlüne dokunan DOSD Meram’ın özel çocuklarının milli takım için hazırladıkları klip ise sosyal medyada binlerce beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Milli takım heyecanını yüreklerinde hisseden özel çocukların etkinliği yürüyüşle başladı. Aileleri ve eğitmenleriyle birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla süslenen yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıkarken, çocukların gözlerindeki heyecan ve mutluluk izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Marşlar eşliğinde yürüyen öğrenciler, milli takım sevgisini en samimi şekilde ortaya koydu. Etkinlikte futbol da oynayan öğrenciler, sahada sergiledikleri enerji ve neşeyle adeta milli takım ruhunu yaşattı. Çocuklar, milli ekibe olan inançlarını ve desteklerini ay yıldızlı formayı öperek gösterdi. Etkinliğin yer aldığı klip ise samimi mesajları ve özel görüntüleriyle kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

HERKESİ DUYGULANDIRDILAR

Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, izleyenlerden beğeni ve takdir topladı. DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu öğrencilerin bu anlamlı çalışmasını takdir ederek, milli takım sevgisini böylesine güzel bir şekilde ifade eden DOSD Meram öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Özel çocukların ortaya koyduğu bu duyarlı davranışın toplum adına umut verici olduğunu belirterek, ay yıldızlı ekibe başarı dileklerinde bulunan Başkan Munlafalıoğlu, “Çocuklarımızın milli takımımıza gösterdiği bu sevgi ve destek hepimizi duygulandırdı. Onların temiz kalpleriyle verdiği mesajların futbolcularımıza moral olacağına inanıyorum. Milli takımımıza çıktığı bu önemli yolda gönülden başarılar diliyorum.”şeklinde konuştu.