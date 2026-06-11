Türkiye gruptan çıkarsa bizi hangi rakipler bekliyor!

Futbolseverlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenmeye hazırlanıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı dev organizasyon, 11 Haziran 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında futbol şöleni sunacak. 16 farklı statta ve 4 farklı saat diliminde oynanacak toplam 104 maçla futbol tarihinin en geniş kapsamlı turnuvalarından biri hayata geçecek.

3 Ülke 16 Farklı Stadyum

Turnuva boyunca maçlar 3 ülkede toplam 16 farklı stadyumda oynanacak. En büyük kapasiteye sahip stat 94 bin kişiyle ABD'deki Dallas Stadı olurken, en düşük kapasiteye sahip stat 45 bin kişiyle Kanada'daki Toronto Stadı olacak. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 yenerek 24 yıllık hasrete son verdi ve turnuvaya katılma hakkı kazandı.

A Milli Futbol Takımı bu turnuva ile birlikte tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Daha önce 1950'de Brezilya'da düzenlenecek organizasyona katılma hakkı kazanan ancak dönemin ekonomik koşulları ve ulaşım zorlukları nedeniyle turnuvaya gidemeyen Türkiye, kupaya ilk kez 1954 İsviçre'de katıldı. Ay-yıldızlı ekibin katıldığı son organizasyon ise 48 yıl aradan sonra gidilen ve dünya üçüncüsü olarak tarihi bir başarıya imza atılan 2002 Güney Kore-Japonya turnuvası oldu.

Ay Yıldızlılar D Grubu'nda

Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşti. ABD, turnuvanın ev sahiplerinden biri olması sebebiyle kupaya doğrudan katılım sağlarken, organizasyon tarihinde bugüne dek 11 kez boy gösterdi. Güney Amerika elemelerini 6. sırada bitiren Paraguay 9'uncu, Asya elemelerinden gelen Avustralya ise 7. kez bu dev sahnede yer alacak.

Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri

Ay-yıldızlı ekibin grubunu nasıl tamamlayacağı, eşleşeceği rakipler açısından büyük önem taşıyor. Türkiye grubunu lider bitirmesi halinde; B, E, F, I ya da J Grubu'nun üçüncüsüyle San Francisco Bay Area Stadı'nda karşılaşacak. Milliler grubunu ikinci tamamlarsa G Grubu'nun ikincisiyle Dallas Stadı'nda oynayacak. Eğer grup maçları sonunda üçüncü olur ve 12 grup içindeki en iyi performansı gösteren 8 üçüncü takım arasına girerse, bu kez E, I veya K gruplarının liderlerinden biriyle eşleşme olasılığı doğacak.