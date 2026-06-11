  • Haberler
  • Spor
  • Süper Lig'in yeni ekibinde beklenmedik gelişme!

Süper Lig'in yeni ekibinde beklenmedik gelişme!

Erzurumspor FK tribünlerinin en köklü taraftar oluşumlarından biri olan Dadaşlar Grubu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kendini feshettiğini duyurdu

Süper Lig'in yeni ekibinde beklenmedik gelişme!
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Süper Lig’e yükselen Erzurumspor FK tribünlerinin en köklü taraftar oluşumlarından biri olan Dadaşlar Grubu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kendini feshettiğini duyurdu.

1995 yılında kurulan ve yıllardır Erzurumspor'u hem şehirde hem de Türkiye'nin farklı illerinde temsil eden grup, tüm temsilcilikleriyle birlikte faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de temsilcilikleri bulunan Dadaşlar Grubu'nun paylaşımı, Erzurumspor taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı. Grup tarafından yapılan açıklamada, kuruluş sürecine ve merhum liderleri Zafer Lömenler'e vurgu yapılarak, bugüne kadar Erzurumspor ve Erzurum'un her platformda en iyi şekilde temsil edildiği ifade edildi.

Sivasspor'da kongre ertelendi! Başkan adayı yok
Bu Habere de Bak
Sivasspor’da kongre ertelendi! Başkan adayı yok

Süper Lig'in yeni ekibinde beklenmedik gelişme!

Dadaşlar Grubu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1995 yılında merhum Zafer Lömenler liderliğinde kurulan ve bugüne kadar Erzurumspor'u ile Erzurum'u her platformda en iyi şekilde temsil eden, Türkiye'nin saygın taraftar gruplarından biri olan Dadaşlar Grubu'nu, tüm temsilciliklerimizle birlikte bugün itibarıyla feshetmiş bulunuyoruz. Reis'imizin vefatının ardından, onun aziz hatırasını yasatmak adına bu bayrağı taşımaktan büvük bir onur ve gurur duyduk. Bundan sonra da kendisine olan saygı ve vefamızı aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. 1995 yılından bugüne kadar merhum Zafer Lömenler'in yanında yer alan, Dadaşlar Grubu çatısı altında Erzurumspor'a ve şehrimize hizmet eden tüm dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bizlerden yana herkese hakkımız helaldir: sizler de haklarınızı helal ediniz" ifadelerine yer verildi.

İHA

Bakmadan Geçme

Konya'da uzmanından LGS adaylarına kritik uyarı!
Konya'da uzmanından LGS adaylarına kritik uyarı!
Nasrettin Hoca'nın fıkrası gerçek oldu: Göl su tuttu!
Nasrettin Hoca'nın fıkrası gerçek oldu: Göl su tuttu!
Konya'da zehir tacirlerine geçit yok! Şüpheli tutuklandı
Konya'da zehir tacirlerine geçit yok! Şüpheli tutuklandı
Konya'nın yeni gözdesi olacak projede geri sayım başladı
Konya'nın yeni gözdesi olacak projede geri sayım başladı
Konya'da çocuklardan çevreye örnek davranış
Konya'da çocuklardan çevreye örnek davranış
Konya'da 6 aylık hamile eşini katletmişti! Cezası belli oldu
Konya'da 6 aylık hamile eşini katletmişti! Cezası belli oldu