Konya'nın o ilçesinde yeni sağlık binası temmuzda hizmete başlayacak

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, beraberindeki hizmet başkanlarıyla birlikte Kadınhanı ilçesinde hizmet sunan sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.

Program kapsamında Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca’yı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Yavuz, ilçede sağlık alanında yürütülebilecek çalışmalar ve iş birliği imkânları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, yapımı tamamlanan ve içerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Aile Sağlığı Merkezi’nin yer alacağı yeni sağlık binasının temmuz ayında hizmete başlaması süreci ele alındı.

Yavuz, daha sonra Kadınhanı Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Uzm. Dr. Ahmet Uyanık’tan sunulan sağlık hizmetleri ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Yavuz, özverili çalışmalar dolayısıyla tüm personele teşekkür ederek, hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarını da ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncelemelerine ilçedeki diğer sağlık tesisleri ile devam eden İl Sağlık Müdürü Yavuz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Şeker’den birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.