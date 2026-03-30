Meram Belediyesinden çocuklara yönelik örnek çevre etkinliği

Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında; Geri Dönüşüm Günü, Ormancılık Günü, Dünya Su Günü, Meteoroloji Günü ve Sıfır Atık Günü'nün taşıdığı anlam ve önem öğrencilere çok yönlü bir içerikle aktarıldı. Su, toprak ve orman konusunda Sürdürülebilir Çevre Derneği Başkanı Namık Ceylan ile sıfır atık ve geri dönüşüm noktasında da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürlüğü'nden Neslihan Esmer ve Meram Belediyesi çevre uzmanlarının verdiği eğitimlerde, çevre sorunlarının küresel etkilerinden bireysel sorumluluklara kadar geniş bir perspektif sunuldu. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; iklim değişikliğinin etkileri, doğal kaynakların bilinçli kullanımı, geri dönüşümün önemi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları detaylı şekilde ele alındı. Öğrenciler yalnızca dinleyen değil, sürece aktif katılan bireyler olarak etkinliğin merkezinde yer aldı.

"Geleceğimizi çocuklarımızla birlikte koruyacağız"



Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gerçekleştirilen etkinliklerin önemine dikkat çekerek çevre bilincinin erken yaşta kazanılmasının gerekliliğini vurguladı. Başkan Kavuş, doğaya duyarlı nesiller yetiştirmenin en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi, geleceğimiz adına en değerli kazanımdır. Sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam anlayışını onların hayatının bir parçası haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için hep birlikte sorumluluk almalıyız" diye konuştu.