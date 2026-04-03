KOSKİ su kayıplarını azaltmakta kararlı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su kayıp-kaçak oranını azaltmak amacıyla Meram ve Selçuklu ilçelerinde yürüttüğü çalışmalarla ekonomik ömrünü tamamlayan 8 ayrı noktadaki 14 vanayı eş zamanlı olarak yeniledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılması amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda KOSKİ ekipleri, Meram ve Selçuklu ilçelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan su şebeke hattına bağlı toplam 14 vananın yenilenme çalışmalarını başarıyla tamamladı. Çalışmalar, 8 ayrı noktada eş zamanlı olarak yürütülürken, 73 personel aktif görev aldı.

Gerçekleştirilen vana yenileme çalışmalarıyla birlikte, su iletim ve dağıtım hatlarında oluşması muhtemel arızalar en az seviyeye düşürülürken, daha hızlı müdahale imkanı da sağlandı.
 

