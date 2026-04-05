Konya'nın gözde şelale parkı yenileniyor!

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut Aygırdibi Orman Parkı’nda yenileme sürecinin başladığını duyurdu. Başkan Karabulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımızın talepleri bizim için her zaman öncelikli. Gelen geri bildirimler doğrultusunda Aygırdibi Orman Parkı’nda kapsamlı bir yenileme süreci başlattık.

Neler yapıyoruz? Kamelya sayısını artırıyoruz. Yaz aylarındaki su sorununu kalıcı olarak çözüyoruz. Yeni güvenlik ünitemiz ve gün boyu sahada olacak personelimizle parkımız artık daha huzurlu. Doğataş Yapı ile sözleşmemizi imzaladık, ekiplerimiz sahada!

Bu projenin hayata geçmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen; Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, BBP Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici’ye, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum’a, BBP Yerel Yönetimler Başkanımız Sn. Alaattin Çakır’a, Konya Milletvekilimiz Sn. Ziya Altunyaldız’a ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Uğur İbrahim Altay’a şükranlarımı sunuyorum. Bozkır için durmadan çalışmaya devam!”