Konya Müftülüğü Gazzeli çocukları unutmadı

Kuzey Gazze’de bulunan Şifa Hastanesi çevresinde baraka okullarda eğitim gören yetim ve öksüz öğrencilere, Konyalı hayırseverlerin emanet ettiği bayram harçlıkları ulaştırıldı.

Savaşın gölgesinde, korku ve endişe içerisinde geçirilen bayram günlerinin ardından çocuklara ulaştırılan harçlıklar, onların yüzlerinde tebessüme vesile oldu.

Konu hakkında yapılan açıklamada, “Emekli Uzman Vaiz Ümmü Taş’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım faaliyetine katkı sunan ADRM gönüllülerine, yurt içi ve yurt dışındaki tefsir ve hadis öğrencilerine ve tüm hayırseverlere teşekkür ederiz.”denildi.

