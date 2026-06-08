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Konya Müftülüğü Gazzeli çocukları unutmadı

Konya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) rehberliğinde, Gazze'de babaları şehit olan veya esir tutulan çocuklara yönelik bayram harçlığı dağıtımı gerçekleştirildi.

Konya Müftülüğü Gazzeli çocukları unutmadı
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Kuzey Gazze’de bulunan Şifa Hastanesi çevresinde baraka okullarda eğitim gören yetim ve öksüz öğrencilere, Konyalı hayırseverlerin emanet ettiği bayram harçlıkları ulaştırıldı. 

Savaşın gölgesinde, korku ve endişe içerisinde geçirilen bayram günlerinin ardından çocuklara ulaştırılan harçlıklar, onların yüzlerinde tebessüme vesile oldu.

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Konya Müftülüğü Gazzeli çocukları unutmadı

Konu hakkında yapılan açıklamada, “Emekli Uzman Vaiz Ümmü Taş’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım faaliyetine katkı sunan ADRM gönüllülerine, yurt içi ve yurt dışındaki tefsir ve hadis öğrencilerine ve tüm hayırseverlere teşekkür ederiz.”denildi.
 

Ümmü Gülsüm Dündar

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