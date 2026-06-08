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MHP Konya il teşkilatı feshedildi! Yeni başkan kim oldu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Konya il teşkilatının feshedildiğini, Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığını açıkladı.

MHP Konya il teşkilatı feshedildi! Yeni başkan kim oldu?
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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MHP'li Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır" ifadelerini kullandı. 

DHA

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