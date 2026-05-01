Konya'da operasyon: 170 kullanımlık bonzaiyle yakalandılar
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Haberin Özeti
- • Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri R.D. ve diğer 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
- • Yapılan aramalarda, şüphelilerle birlikte 170 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.
- • Şüphelilerden R.D. adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakılırken, S.T., M.A.T. ve E.Y.E. emniyetten salıverildi.
Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda R.D., S.T., M.A.T. ve E.Y.E. isimli şahısları yakaladı. Şüphelilerle birlikte yapılan aramalarda 170 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.T., M.A.T. ve E.Y.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, R.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.