Konya'da gıda işletmeleri denetleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gıda işletmelerinde yürütülen kontrol ve denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri kent genelindeki denetimlerini artırdı.

Konya'da gıda işletmeleri denetleniyor
Şerife KayaEditör
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlıklı gıdaya erişimi sağlamak noktasında başlatılan denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız sürüyor. Konya ve ilçelerinde tarım müdürlüklerinin saha personeli tarafından gıda işletmeleri kontrol ediliyor. 

Konya’nın Halkapınar ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi. 

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Denetimler hakkında yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 

Bu kapsamda, Halkapınar ilçemiz İvriz Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmelerde İlçe Müdürlüğümüz teknik personellerimizce hijyen, temizlik ve gıda güvenilirliği kriterleri başta olmak üzere denetimler gerçekleştirildi. 

Vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.”ifadelerine yer verildi. 

Şerife Kaya

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