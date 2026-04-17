Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 17 Nisan Cuma
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 17 Nisan Cuma günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
NİŞANTAŞI ECZANESİ
NİŞANTAŞI MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER TAŞER SOKAK NO:15B 15A SELÇUKLU
(HAZIM ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ ARKASI DEMİRYOLU CD. ÜZERİ)
321 61 11
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
İLHAN ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ MANAVLI SOKAK NO:3A SELÇUKLU
(FATİH IŞIKLAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 236 45 07)
236 45 06
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
MERMER ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YANAR SOKAK NO:1A SELÇUKLU
(11 NOLU AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI KARŞ.- BAŞKENT ÜNİ.HAST.CİVARI)
247 71 71
4. BÖLGE (MERAM)
CEMRE ECZANESİ
YAKA MAHALLESİ ÖNÇAKILLAR SOKAK NO:4B MERAM
(HUZUREVİNE ÇIKAN YOKUŞ BAŞI- 47 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
325 20 03
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
YENİ ŞİFA ECZANESİ
ŞEMSİ TEBRİZİ MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ NO:9C KARATAY
(İŞ BANKASI MERKEZ ŞUBE KARŞISI, ALADDİN TEPESİ YANI)
0532 425 20 28
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ÖZEN ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2D MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)
352 27 26
7. BÖLGE (KARATAY)
CADDE ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ ASLANLI KIŞLA CADDESİ NO:247 C KARATAY
(KARATAY ÜNİVERSİTESİ CİVARI, TRAMVAY YOLU ÜZERİ)
355 53 32
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
EMEL ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ TÜYBEK ÇARŞISI NO:11D SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
246 45 00
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
RAZİYE ÖZEN ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ NO:3E SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU KİPA CİVARI)
502 42 79
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
YAKAMOZ ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ ÖZTEKİNLER SOKAK NO:67L SELÇUKLU
(VADİPARK ÖZBOYACI SİTESİ ALTI, KANYON PARK GİRİŞİ KARŞISI)
0542 179 14 11
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ALSANCAK ECZANESİ
HOROZLUHAN MAHALLESİ DR. SADIK AHMET CADDESİ NO:98N SELÇUKLU
(NOVADA AVM ÇAPRAZI, KYK YURTLARI ÖNÜ, ALSANCAK PRİME AVM)
502 75 65
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
TUĞBA SARIGÜL ECZANESİ
YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:15B MERAM
(MERAM BELEDİYESİ YANI, GAZZE CADDESİ ÜZERİ)
501 55 00