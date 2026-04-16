Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Nisan Perşembe günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 16 Nisan Perşembe günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
SAĞLIK ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:25B SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ANA GİRİŞ POLİKLİNİKLER KARŞISI)
0332 351 63 51
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ ADAPARK SİTESİ B BLOK NO:30F SELÇUKLU
(ELMAS KURAN KURSU ÇAPRAZI)
0332 248 04 40
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ZEYNEP ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:185C MERAM
(MERAM AKADEMİ HASTANESİ YANI)
0332 323 23 21
4. BÖLGE (MERAM)
YENİ EBRU ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6B MERAM
(NAR GROSS MARKET ARKASI)
0332 324 10 99
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
DERYA ECZANESİ
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ MESNEVİ CADDESİ NO:13B KARATAY
(MATBAACILAR SİTESİ ARKASI, 36 NOLU KARKENT ASM YANI 0505 935 61 58 )
0332 347 27 75
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ULUCAN ECZANESİ
SAHİPATA MAH. HAL SOKAK NO:2B MERAM
(KIZILAY KONYA HASTANESİ YANI)
0332 350 10 15
7. BÖLGE (KARATAY)
CUMHUR ECZANESİ
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO:54E KARATAY
(21 NOLU İŞGALAMAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 355 55 57
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
HİCRET ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:11A SELÇUKLU
(5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, TÜYBEK ÇARŞISI)
0332 245 01 97
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
FERDANE ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ NO:5H SELÇUKLU
(ÇELİKKAYALAR AVM İKİZ KULELER ARKASI AKÇARŞI)
0332 249 99 30
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
DOLUNAY ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ ŞAFAK CADDESİ NO:59B SELÇUKLU
(ŞAFAK CADDESİ MİGROS YANI)
0551 854 51 19
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ALARA ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ SERİNCAN SOKAK NO:23E SELÇUKLU
(NOVALAND AVM ARKASI,MAHAL ÇARŞI 0332 501 18 80)
0551 869 70 74
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ANNEM ECZANESİ
YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:47D MERAM
((LADİKLİ MAHALLESİ) MERAM BELEDİYESİ YAKINI, KONEVİ KONUTLARI KARŞISI)
0332 503 20 40