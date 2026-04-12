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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 12 Nisan Pazar günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 12 Nisan Pazar günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 12 Nisan Pazar günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

VATAN ECZANESİ    

İHSANİYE MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:17C SELÇUKLU
(ADALHAN İŞ MRK. YANI PETEK PASTANESİ KARŞISI)

322 00 45

2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

BAŞKENT ECZANESİ    

 AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:6G SELÇUKLU
(BAŞKENT HAST. KARŞISI)

257 02 07

3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

MARMARA ECZANESİ    

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AP SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)

502 64 53

4. BÖLGE (MERAM)    

RÜMEYSA ECZANESİ     

 AŞKAN MH. HALİL ÇAVUŞ SK. NO:7A MERAM
(İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARKASI)

0536 614 19 95

5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

GENÇ ALTINEKİN ECZANESİ    

KEYKUBAT MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:47A KARATAY
(43 NOLU ASM KARŞISI)


233 43 95

6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)   

EMİNE ÖZ ECZANESİ    

KONEVİ MAHALLESİ TURGUTOĞLU SOKAK NO:6B MERAM
(A101 YANI KONEVİ CAMİİ İLERİSİ, FERİDİYE KARAKOLU CİVARI)

352 60 02

7. BÖLGE (KARATAY)    

NEHİR ECZANESİ    

İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT BAYRAM OLGUN CADDESİ NO:5F KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI(KADIN HASTALIKLARI VE KVC POLİKLİNİK KARŞISI)324 07 78)

324 07 77

8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

MENEKŞE ECZANESİ    

HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:9F SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

246 23 71

9. BÖLGE (SELÇUKLU)   

NATURA ECZANESİ    

MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:44A SELÇUKLU
(EYLÜL TIP MERKEZİ YANI)

265 60 06

10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÖZMEN ECZANESİ    

BEYHEKİM MAHALLESİ GÜLSARAYI SOKAK NO:8A SELÇUKLU
(31 NOLU ASM KARŞISI TOKİ KONUTLARI İÇİ)

263 09 09

11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ALSANCAK ECZANESİ    

HOROZLUHAN MAHALLESİ DR. SADIK AHMET CADDESİ NO:98N SELÇUKLU
(NOVADA AVM ÇAPRAZI, KYK YURTLARI ÖNÜ, ALSANCAK PRİME AVM)

502 75 65

12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

AVİVA ECZANESİ    

YENİŞEHİR MH. GAZZE CD. NO:39C MERAM
(GAZZE CADDESİNDE ÇINAR KONAKLARI ALTINDA)

236 06 63

Ümmü Gülsüm Dündar

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