İsrail, Lübnan'ı vurdu: 31 ölü

İsrail ordusunun dünden bu yana Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda düzenlediği yoğun saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti.

İHAİhlas Haber Ajansı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda dünden bu yana saldırılar düzenliyor. Tyre (Sur) bölgesinde düzenlenen saldırılarda 17'si Burj al-Shamali kasabasında olmak üzere toplamda 31 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Bir mahalle tamamen yıkıldı. Kayıpların bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam ediyor.
Yaklaşık 50 Lübnan kasabası, köyü ve bir şehir için tahliye emri yayınlandı.

