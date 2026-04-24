Belediye okulları gül bahçesi yaptı

Çevre bilincinin önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ruhuna yakışır bu anlamlı çalışmanın, çocukların doğayla bağ kurmasına vesile olduğunu kaydetti.

Belediyenin kendi yeşil alanlarında bulunan güllerden budama sistemiyle aldığı çelikleri fidan haline dönüştürerek ilçe genelindeki refüj ve kavşaklarında değerlendirildiği kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, bu yıl farklı bir çalışma gerçekleştirerek okullara da gül fidesi dağıtıldığını belirtti.

Başkan Ustaoğlu;”Mevcut imkanların daha verimli kullanılarak üretilen güllere maliyet ödemeden yetiştirildi. Okullarımıza giderek merkez ve kırsal mahallelerimizde öğrencilerimizle birlikte güllerimizin nasıl dikim yapılacağı ve bakımı konusunda uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Böylece hem doğaya katkı sağladık hem de çocuklarımızda üretme alışkanlığı ile çevre bilincinin gelişmesine destek olduk.

Dağıtılan ve okul bahçelerinde dikilen gül gülfidanlarının bakımlarını öğrencilerimiz kendileri yapacak. Böylelikle hem doğa bilinci hem de doğaya katkı sunmanın hem de manevi değerlerle bağ kurmanın mutluluğunu yaşamış olacaklar” dedi. Başkan Ustaoğlu, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan okullara toplam 7 Bin adet gül fidanı dağıtıldığını kaydetti.