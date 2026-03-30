AYD Otomotiv'den dev yatırım

“Bugün sadece bir yatırım açıklamıyoruz. Anadolu’nun kalbinden, Konya’dan Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir imza atıyoruz. Ülkemize olan inancımızı, devletimize olan güvenimizi ve milletimize olan bağlılığımızı somut bir adımla ortaya koyuyoruz. Bu yatırım, Türkiye Yüzyılı’nın üretimle, alın teriyle ve kararlılıkla yazılacağının açık bir göstergesidir.” diyen Aydın, AYD NEXFREN yatırımıyla Türkiye’nin sanayi gücüne stratejik katkı sağlanacağını vurguladı.



Aydın, “50 yılı aşkın otomotiv tecrübesiyle Anadolu’nun bağrından doğarak küresel bir üretici haline gelen AYD, dünya otomotiv pazarlarında süspansiyon grubundaki liderliğini şimdi fren teknolojilerine taşıyor. Konya 5. ve 6. Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımla ilk etapta 2.000 kişilik yeni istihdam sağlanacak. Bu yatırım, klasik bir üretim tesisinin çok ötesinde; yüksek teknolojiye dayalı, entegre bir sanayi hamlesidir. Bugün yaklaşık 5.000 kişilik güçlü kadrosu ile faaliyet gösteren AYD, bu yeni yatırımla birlikte toplam istihdamını 7.000 kişiye çıkaracaktır. Aynı zamanda Konya’da kurulacak yeni altyapı ile fren teknolojilerinde dünyanın en büyük üretim merkezlerinden biri olma hedefi kararlılıkla sürdürülmektedir.”şeklinde konuştu.



Aydın, yatırımın ekonomik ve stratejik boyutunu şu sözlerle ifade etti: “Bu yatırım, Türkiye Yüzyılı’nın ekonomik bağımsızlık vizyonunun bir parçasıdır. Fren grubunda küresel pazarda liderliği hedeflerken, ülkemizde dışa bağımlılığı azaltmak, ithalatı önlemek ve cari açığın kapanmasına katkı sağlamak önceliğimizdir. Yerli ve milli üretimin en güçlü örneklerinden birini daha ortaya koyuyoruz. Anadolu’da üretiyoruz, Türkiye için üretiyoruz, dünyaya satıyoruz. Türkiye kazanacak. Bu yatırım, Anadolu’nun neler başarabileceğinin ve son 20 yılda ülkemizin ortaya koyduğu büyük dönüşümün somut bir devamıdır.”



Küresel rekabetin sertleştiğine dikkat çeken Aydın, özellikle Çin ile rekabete ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bugün otomotiv sanayisinde rekabet en sert seviyede yaşanıyor. Çin ile çok zorlu bir rekabet içindeyiz. Ancak biz daha fazla çalışarak, daha verimli üreterek ve kaliteyi en üst seviyeye çıkararak bu rekabette öne geçeceğimize inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı, sadece üretmek değil, dünyada söz sahibi olmaktır.” Zorlu küresel koşullara rağmen yatırım kararlılığını sürdürdüklerini belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada savaşlar var, ekonomik dalgalanmalar var. Ama Anadolu insanı geri adım atmaz. Biz de atmıyoruz. ‘Durmak yok, yola devam’ anlayışıyla üretmeye, yatırım yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyoruz.”



Aydın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Konya’dan yükselen bu yatırımlarımız sadece bugünün değil, yarının da teminatıdır. Biz bu topraklarda doğduk ve büyüdük, bu ülke sayesinde güçlendik. Tüm fabrikalarımızın duvarlarında ve tüm çalışanlarımızın kalbinde ve dilinde ‘vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye için çalışıyor, Türkiye için üretiyoruz. Çanakkale Şehidi dedemizden ve babamızdan aldığımız bu ruh ve bu aşkla; Türkiye Yüzyılı’na yakışan yatırımları hayata geçirmeye, istihdam oluşturmaya, ihracat yapmaya ve devletimize güçlü katkılar sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

