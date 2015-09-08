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9 MART 2018, CUMA
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KÖŞE YAZARLARI ve KÖŞE YAZILARI
Rıdvan BÜLBÜL
Dünya Kadınlar Günü
■ Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık.....
Barış YAMAN
Konya’nın hasta adamı ‘muhalefet’
Konya, iktidar partisine en büyük desteği vermiş illerin başında geliyor. Bu durumu her seçimde yaşadık......
Adnan YILDIRIM
İki Ucu Paralı Değnek…
Sevgili okurlar; Konya’nın, bazı kronikleşmiş sorunları vardır. Konyalı olanlar bilir bunları. Mesela; Trafik sorunu gibi….....
Erol SUNAT
“DUYDUM Kİ, KAPIMA GELMİŞ, KAPIYA VURMADAN GERİ DÖNMÜŞSÜN!”
Kapılar hayatımızın vazgeçilmezleri. Maddi ve manevi anlamda başvurduğumuz kapılar var. Mecazen kullandığımız, görünmeyen sırlı kapılar.....
Tolga DURMAZ
Bizde umutlar bitmez
Ha bugün, ha yarın toparlanacağız diyerek haftaları bir bir tükettik. İşte kaldı 10 maç.. Maalesef.....
Yalçın İREŞ
Polise bak polise..
Yaygarayı seven bir toplum olduğumuz için her işimizi gürültüyle, patırtıyla, bağırarak, çağırarak yapar ortalığı ayağa.....
Tufan SANYER
Patagonya
Bu kelimeyi dilimizde haksız uygulamaların yapıldığı, adamına göre keyfi uygulamaların uygulandığı olaylar için kullanırız… “Burası.....
Diyetisyen Serpil PARLAK
Altın Çilek
Bir güveyfeneri türünün İngilizce “golden berry” sözünden çevrilmiş ticari adıdır. İnka eriği, yer çileği veya.....
Ümit SÜRMELİ
KADIKÖY BAHARİYE SEMTİ’NDE SİMİTÇİ VE DOSTU ZEYTİN
Dost bulmak hele yaşadığımız çağda dost edinmek en zor iş! Dostun bencil olmayacak. Dostun çıkar.....
Hanefi AYTEKİN
Asrımız Tarihine Bir Altın Sayfa Daha Mehmetçiğimizden
İmparatorluktan ulusa geçişte, insanlığın tarihine altın harflerle mucizeler yazdıran Kahraman Ordularımız, şimdilerde de Zeytin Dalı.....
Prof. Dr. Şükrü ÖZER
Kıymetli Okuyucularım;
Alman Başbakanı Sn. Merkel ülkesinden Türkiye aleyhine konuşup duruyor. İsterim ki bir yetkilimiz;”-Sn.Merkel,sizin 80.....
Selim KARAHAN
Muradınıza erdiniz
Konyaspor seyircisinin yarısının cezalı olduğu haftada kendi alanında yine hayati bir maça çıktı ve bir.....
Mustafa AFŞİN
Zahid…
Yaşadığımız hayata şöyle birkaç metre yüksekten baktığımızda görebildiğimiz manzara gerçekten endişe verici olmaktadır. Çünkü kısıtlı.....
Avukat Duygu Kıvanç KULBAY
Trafik Kazalarında Maddi Hasar Davaları
Malum havalar soğudu, kar buz yüzünü tam göstermese de kapıda hazır bekliyor. Özellikle Konyamızda az.....
Mehmet Bildirici
Avukat, Şair Yazar Ata Karatay’ın (1926-2013) kaybı
Ata Karatay, Selçuklu dönemde Karatay Medresesi’nin kurucusu Vezir Celalettin Karatay bin Abdullah (ölümü 1254) döneminden.....
Ali CAN
Futbolumuzdaki Mali Kriz, Konyaspor ve Aykut Kocaman
Demek ki tek sorun para değilmiş! Demek ki bizim futbolu iyi yönetememek gibi bir problemimiz.....
Özge KARAYILAN
Kadınların günü!
Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ydü Her yıl olduğu gibi ve her özel günde olduğu.....
Muammer BAĞCI
BUGÜN CUMA
Bugün için cemiyetin içinde güncel konulardan biri de fitneler gelmektedir. Fitne cemiyetimizi birlik beraberliğimizi derinden.....
Dr. Orhan Şener
BİZ ÇILGIN TÜRKLER
Günümüzün en önemli Türkologlarından biri olan Fransız araştırmacı Jean-Paul Roux (1925) araştırma alanını Orta Asya.....
Mustafa Ertaş
Tarihin akışını değiştiren lider
Ey yüce Türk Milleti. Yıl 1921-1922. “Büyük Taarruz” başlamadan önce vatanımız Anadolu düşman devletleri tarafından.....
Tayyar ÇİMEN
TÜRKİYE’DE NAMUSLU ADAM AÇIĞI
Yakın zamanda rahmetli olmuş bir din alimimiz derdi ki, “Türkiye’nin en büyük açığı, namuslu adam.....
Ömer Can
Ebabil kuşlarını beklemek
Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkent ilan etmesinden sonra, Arapları ve diğer İslam âlemini bilmem ama biz.....