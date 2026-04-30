Konyaspor, 2022’den sonra 4’te 4 yapabilecek mi?

4 yıl sonra 4’te 4 yapabilecek mi?

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’de üst üste dördüncü galibiyetine imza atmak istiyor. Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Trabzonspor’u devirerek, bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi elde eden Anadolu Kartalı, Rizespor deplasmanında da kazanarak bu seriyi 4’e çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 16 puan toplayan (5G-1B) ve son üç karşılaşmayı kazanan Konyaspor, üst üste dört galibiyet aldığı son seriyi Ağustos-Eylül 2022 arasında yine İlhan Palut yönetiminde yakalamıştı.

Rizespor evindeki son 4 maçı kazandı

Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında 7 puan toplayan Konyaspor (2G-1B) yarınki mücadeleyi kazanırsa, sezonun ilk 12 dış saha karşılaşmasında biriktirdiği puanı geride bırakacak (9 puan; 2G-3B-7M). Öte yandan Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği takımlar arasında Konyaspor'dan (2B-2M) daha fazla karşılaştığı sadece iki rakibi var: Galatasaray (6M) & Fenerbahçe (2B-4M). Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalık bölümünde Rizespor'dan (15) daha fazla gol yiyen tek takım Gaziantep FK (18). Bu aralıkta rakip fileleri Konyaspor'dan (15) daha fazla havalandıran tek ekip ise Fenerbahçe (18). Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Rizespor, üst üste beş iç saha karşılaşmasını kayıpsız geçtiği son seriyi Ekim-Aralık 2021 arasında yakaladı.