Konya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evde ölü bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü, evinde ölü bulundu.

İHA
Hacıseyitali Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan O.D'den (40) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kapısı açılarak girilen evde sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan O.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen O.D'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü.

