Konya'da dostluk turnuvası başladı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konya Şubesi üyelerine yönelik düzenlenen Hakem ve Gözlemci Turnuvası başladı. 4-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan organizasyon, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bağlarbaşı Futsal Salonu’nda yoğun katılımla start aldı.

Hakemler ve gözlemciler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan turnuva, dostluk ve centilmenlik ortamında oynanan karşılaşmalarla dikkat çekiyor. Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran etkinlikte, katılımcılar hem rekabet ediyor hem de meslektaşlarıyla sosyal bağlarını kuvvetlendirme fırsatı buluyor.

Turnuva boyunca farklı takımların mücadele edeceği karşılaşmaların ardından dereceye giren ekiplere çeşitli ödüller takdim edileceği öğrenildi. Organizasyonun final müsabakaları ise 12 Mayıs tarihinde oynanacak.