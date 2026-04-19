  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Nisan Pazar günü

Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Nisan Pazar günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 19 Nisan Pazar günü 14 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Nisan Pazar günü
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. MEMDUH KARA
    BEDİR MEZARLIĞI
     
  2. HÜSEYİN ÜNAL
    HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
     
  3. ABDULHALİT KAYIMKAYA
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  4. OSMAN KAPLAN
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  5. BAYRAM DOĞAN
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  6. AŞIR ÇANDIRLI
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  7. MUSA ŞATIR
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  8. NAİMO ABUKAR HUSSEIN
    İŞGALAMAN MEZARLIĞI
     
  9. ALAATTİN ŞİMŞEK
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  10. TAHİR KARA
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  11. ZEYNEP ATABEK
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  12. PERİHAN TAŞKIN
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  13. MUSTAFA OĞUZ
    BEDİR MEZARLIĞI
     
  14. ÖMER KÜÇÜKYAĞCI
    KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI

Bakmadan Geçme

Konya'daki yürüyüş ses getirdi
Konya'daki yürüyüş ses getirdi
Konyaspor As Başkanı Tınkır: Toparlanma süreci geçirdik, daha iyi olacağız!
Konyaspor As Başkanı Tınkır: Toparlanma süreci geçirdik, daha iyi olacağız!
Konya'da leylekler vadisi canlandı
Konya'da leylekler vadisi canlandı
Konya'da korkutan kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da korkutan kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Karatay turizmde yeni bir döneme girdi
Karatay turizmde yeni bir döneme girdi
Konya yolunda otomobil şarampole devrilmişti, acı haber geldi
Konya yolunda otomobil şarampole devrilmişti, acı haber geldi