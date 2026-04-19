Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Nisan Pazar günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 19 Nisan Pazar günü 14 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- MEMDUH KARA
BEDİR MEZARLIĞI
- HÜSEYİN ÜNAL
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
- ABDULHALİT KAYIMKAYA
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- OSMAN KAPLAN
ARAPLAR MEZARLIĞI
- BAYRAM DOĞAN
MUSALLA MEZARLIĞI
- AŞIR ÇANDIRLI
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- MUSA ŞATIR
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- NAİMO ABUKAR HUSSEIN
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
- ALAATTİN ŞİMŞEK
ÜÇLER MEZARLIĞI
- TAHİR KARA
ARAPLAR MEZARLIĞI
- ZEYNEP ATABEK
ÜÇLER MEZARLIĞI
- PERİHAN TAŞKIN
ARAPLAR MEZARLIĞI
- MUSTAFA OĞUZ
BEDİR MEZARLIĞI
- ÖMER KÜÇÜKYAĞCI
KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI