Beşiktaş, Konya'da yarı finale çıktı!
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale adını yazdırdı
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play off çeyrek finalinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi. Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play off çeyrek final ikinci maçında Şanlıurfa BŞB'yle Karatay Spor Kompleksi'nde karşılaştı. İlk yarısını 32-25 önde tamamladığı maçta rakibini ikinci yarıda bulduğu sayılarla 75-53 mağlup eden siyah-beyazlılar, çeyrek final serisini 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.