  • ABD Başkanı Trump'ın Papa hakkındaki sözleri polemik yarattı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 7-8 Mayıs'ta Vatikan ve İtalya'ya yapacağı ziyaret öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu tekrar eleştirmesi, ikili arasında yeniden polemik yarattı.

Anadolu Ajansı
ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaşa ilişkin gelişmeler, ABD, Vatikan ve İtalya üçgeninde yüksek tondaki açıklamaların sürmesine yol açıyor.

Papa 14. Leo’nun savaş karşıtı açıklamalarına Trump’tan sert yanıt gelmesi, bunu İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin "kabul edilemez" olarak nitelemesi ve Trump’ın daha sonra hem Papa hem de Meloni’yi eleştirmesinin ardından gözler, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun 7-8 Mayıs’taki ziyaretine çevrilmişken tam da bu ziyaret öncesinde Trump ile Papa arasında yeni bir polemik başladı.

Trump'ın, dün radyo sunucusu Hugh Hewitt ile yaptığı bir röportajda, Papa'yı "birçok Katolik'i tehlikeye atmakla suçlaması" ve Papa'nın "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğünü" iddia etmesine, Papa 14. Leo’dan dün akşam yanıt geldi.

Papa, haftalık dinlenmesi için gittiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo kasabasındaki ikametgahının çıkışında gazetecilerin Trump’ın kendisi hakkındaki son açıklamasını sorması üzerine, ABD Başkanı’nın adını anmadan şunları söyledi:

"Kilisenin görevi İncil'i ve barış hakkında konuşmaktır. İncil'i ilan ettiğim için beni eleştirmek isteyenler eleştirsinler, eleştirsinler."

Papa, ayrıca bugünkü genel kabul oturumunda da yaptığı konuşmada, ABD Başkanı ile arasındaki polemiğe değinmezken, Kilisenin kötülüğü teşhir edip, barış için çalışması gerektiğini yineledi.

Vatikan Devlet Sekreteri ve İtalya Dışişleri Bakanı da Trump'a tepki gösterdi

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de Trump’ın son çıkışının ardından Papa 14. Leo’nun, "yoluna devam edeceğini" söyledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından dün akşam yaptığı paylaşımda, "Katolik Kilisesi'nin başı Papa'ya yönelik saldırılar ne kabul edilebilir ne de barış davasına fayda sağlar. Papa 14. Leo'nun her eylem ve sözünü desteklediğimi bir kez daha ifade ediyorum. Onun mesajları diyalogdan, insan hayatının değerinden ve özgürlükten yanadır. Bu vizyon, çatışmaların yaşandığı tüm bölgelerde diplomasi yoluyla istikrar ve barışı sağlamaya çalışan hükümetimizin de paylaştığı bir anlayıştır.” ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, bu hafta başında resmiyet kazanan Rubio’nun Vatikan ve İtalya ziyaretinin, geçen ay Papa ve Trump arasındaki sert polemik ve buna İtalya'nın da Papa'nın yanında tutum almasıyla üç ülke arasındaki ilişkileri, "yumuşatma" maksadı taşıdığını yazmıştı.

