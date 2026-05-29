Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 29 Mayıs Cuma günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 29 Mayıs Cuma günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler:
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
TORUN ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ 32B SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL KAPISI)
220 00 15
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
GÜLERYÜZ ECZANESİ
KILIÇARSLAN MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. NO:69C SELÇUKLU
(IŞIKLAR MAH. UĞURLU SALI PAZARI KARŞISI, DEDEMAN OTEL YAKINI)
0551 024 35 20
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
MUSTAFA SAVRAN ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MH. BEYŞEHİR CD. NO:240 MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ (ESKİ BİNA) ÇOCUK ACİL KARŞISI)
323 01 24
4. BÖLGE (MERAM)
UFUK ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:44A MERAM
(KONYA MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESKİ SSK HAST.YANI)
324 51 64
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
PEKCAN ECZANESİ
SULTAN MESUD MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ PEKCAN APARTMANI NO:82A KARATAY
(İSMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU İLERİSİ)
352 06 57
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
PAZAR ECZANESİ
SAHİBİATA MAHALLESİ SAHİBİATA CADDESİ KAYALAR APT. NO:202D MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI-BALIK HALİ KARŞISI)
352 60 08
7. BÖLGE (KARATAY)
BUSE ECZANESİ
ÇİMENLİK MH. AK ALİ EFENDİ SK. B BLOK 1.GİRİŞ NO:3E KARATAY
(FETİH CD.ÇETİNLER MARKET ARKASI 72 NOLU HATİCE-FAİK NÜKTE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0545 839 15 49
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
LİMON ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:76 SELÇUKLU
(DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI DOĞUM EVİ ARKASI, 15 TEMMUZ HAST.)
237 45 23
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
YUNUS EMRE ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ UYGARLIK SOKAK NO:4C-D SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YANI, KAPALI DUMLUPINAR PAZARI CİVARI)
410 54 64
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
SİBEL ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ BATIHAN SOKAK NO:3A-B SELÇUKLU
(87 NOLU ASM KARŞISI, AKINSOFT ARKASI)
0501 007 14 50
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
GÜLYİĞİT ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ EBRU SOKAK KARAHAN SİTESİ NO:12D SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
261 21 93
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
BARAN ECZANESİ
ULUĞBEY MAHALLESİ BOZDEMİR SOKAK B BLOK NO:25C MERAM
(MERAM HADİMİ GÖÇMEN SAĞLIK MERKEZİ VE 53 NOLU ERTUĞRULGAZİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI)
302 56 24