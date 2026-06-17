Avusturya 28 yıl sonra ilki yaşadı

Avusturya en son katıldığı Dünya Kupası olan Fransa 1998'den 28 yıl sonra mücadele etme hakkı kazandığı ilk Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

Avusturya 28 yıl sonra ilki yaşadı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Avusturya, 28 yıl aradan sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek galibiyetle turnuvaya başladı.
  • San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Avusturya, 20. dakikada Romano Schmid ile öne geçti ve maçı 3-1 kazandı.
  • Ürdün'ün 50. dakikada Ali Ulvan ile bulduğu gol, takımın Dünya Kupası tarihinde kaydettiği ilk gol olarak tarihe geçti.

2026 Dünya Kupası J Grubu ilk hafta maçında Avusturya, Ürdün’ü 3-1 mağlup etti. 2026 Dünya Kupası J Grubu’nda Avusturya ve Ürdün San Francisco Bay Area Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Avusturya 20. dakikada Romano Schmid’in golüyle 1-0 öne geçti. 50. dakikada Ürdün’de Ali Ulvan, attığı golle ülkesinin Dünya Kupası’ndaki ilk golünü kaydederek 1-1 beraberliği sağladı. 76. dakikada Yazan Abo Alarab’ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçen Avusturya, 90+12. dakikada Marko Arnautovic’in golüyle Ürdün’ü 3-1 mağlup etti.

Avusturya 28 yıl sonra ilki yaşadı

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Avusturya 28 yıl sonra galibiyetle döndü

Avusturya en son katıldığı Dünya Kupası olan Fransa 1998’den 28 yıl sonra mücadele etme hakkı kazandığı ilk Dünya Kupası’na galibiyetle başladı. Avusturya; 1998 Dünya Kupası’nda İtalya, Şili ve Kamerun’un bulunduğu grubu 2 puanla 3. bitirerek turnuvaya veda etmişti. Avusturya, Dünya Kupası'nda 2. maçını Arjantin ile oynayacak. Ürdün ise Cezayir ile karşı karşıya gelecek. 

İHA

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