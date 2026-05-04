Dr. Cemil Paslı'dan dikkat çeken kitap

Araştırmacı-Yazar Dr. Cemil Paslı’nın 10. kitabı “Mutezile’nin İletişim Problemi (Aklın Premature Doğumu)” Çim-Ke Yayınları arasında okuyucuyla buluştu.

İslam düşünce tarihinin en tartışmalı ekollerinden biri olan Mutezile hareketini iletişim perspektifiyle ele alan eser, akıl-vahiy ilişkisi, kelam ilminin doğuşu ve İslam dünyasında akli düşüncenin tarihsel serüvenine farklı bir bakış sunuyor. Dr. Cemil Paslı, kitabında Mutezile’nin İslam düşüncesine yaptığı önemli katkıları teslim ederken, hareketin özellikle iletişim yöntemlerinde yaptığı hataların tarihsel kırılmalara yol açtığını ifade ediyor.

Paslı, kitapla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Doğru fikirler, yanlış üslupla kaybedildi. Mutezile âlimleri aklı güçlü şekilde savundular; İslam’a farklı din ve kültür mensupları tarafından tenkitleri cesaretle cevapladılar. Ancak birçok konuda ilklere imza attıkları ve çok ön plana çıktıkları için yaptıkları iletişim hataları sebebiyle akli düşüncenin İslam düşünce tarihinde olgunlaşamadan prematüre doğmasına neden oldular.”

Kitabın dikkat çeken alt başlığı olan “Aklın Premature Doğumu” kavramsallaştırması ise İslam dünyasının asırlardır süren akıl-kalp dengesi tartışmalarına farklı bir yorum getiriyor. Dr. Paslı’ya göre Mutezile hareketi, hem doğuşunda hem de yıkılışında sert etki-tepki süreçleri yaşamış; bu süreçler ise İslam düşüncesinde akla karşı mesafeli, temkinli ve zaman zaman endişeli bir yaklaşımın oluşmasına zemin hazırlamıştır.