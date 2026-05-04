Konya'ya atanan Yozgat Emniyet Müdürü Koç'a veda

İl Emniyet Müdürlüğündeki törende kendisini uğurlamaya gelen personel ve vatandaşlara teşekkür eden Koç, törene katılanlarla tek tek selamlaştı.

Törende Yozgat'ta görev yapmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Koç, emniyet personelinden helallik istedi.

Koç, törenin ardından kentten ayrıldı.

Necmettin Koç Kimdir

1.Sınıf Emniyet Müdürü Necmettin Koç, 1972 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamlayan Koç, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başladı.

Meslek hayatı boyunca farklı rütbelerde çeşitli görevlerde bulunan Koç; Başbakanlık Koruma Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptı.

Necmettin Koç, 19 Eylül 2019 tarihli ve 2019/320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 2022 yılında Pretorya Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev aldı.

10 Eylül 2025 tarihli ve 2025/358 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak atanan Koç, 17 Eylül 2025 tarihinde bu görevine başladı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Necmettin Koç, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Konya İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.