Konya Akşehir'de hoca belli oldu

Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 67'ncisi düzenlenecek Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde, temsili Nasreddin Hoca'yı yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı canlandıracak.

Konya Akşehir'de hoca belli oldu
AA
AAAnadolu Ajansı
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Haberin Özeti

  • Yönetmen Müfit Can Saçıntı, 5-10 Temmuz'da Akşehir'de düzenlenecek 67. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıracak.
  • Şenlikler kapsamında Haluk Levent, Melek Mosso gibi isimler konser verecek; tiyatro, sergi ve halk dansları gösterileri yapılacak.
  • Kazakistan, Kuzey Makedonya gibi ülkelerden ekiplerin katılacağı şenlikte, çocuklar için oyun alanları ve animasyon gösterileri de yer alacak.

Akşehir Belediyesi tarafından 5-10 Temmuz'da yapılacak şenlikler kapsamında ziyaretçiler, kültür, sanat ve mizah etkinlikleriyle buluşacak. Şenlik kapsamında tiyatro gösterileri, sergiler, söyleşiler, halk dansları gösterileri, çocuk etkinlikleri ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Konya Akşehir'de hoca belli oldu

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HALUK LEVENT KONSER VERECEK

Dünya mizah kahramanlarının da temsil edileceği etkinliklerde, Nasreddin Hoca'nın ev sahipliğinde farklı kültürlerin mizah karakterleri Akşehir'de açık Hava Tiyatrosu'nda ise Leonida, Melek Mosso, Poizi, Musa Eroğlu ve Haluk Levent konser verecek. Temsili Nasreddin Hoca’yı canlandıracak Saçıntı, açılışta vatandaşları şenliğe davet edecek, ardından göle maya çalacak.

ŞENLİKTE SÜRPRİZLER SEVİNDİRECEK

Şenliğe Kazakistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, Polonya ve Sırbistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden halk dansları ekipleri katılacak. Akşehir Kültür Merkezi, Tarihi Kilise ve Yukarı Hamam'da resim, fotoğraf ve illüstrasyon sergilerinin yanı sıra, çocuklar için Cumhuriyet Meydanı'nda oyun alanları, yarışmalar ve animasyon gösterileri düzenlenecek.

AA

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