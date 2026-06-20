LİMA'da verimli bir güz dönemi geride kaldı

Ahenk Kültür ve Sanat Sergisi ile yeteneklerini sergileyen LİMA, yaz dönemi kayıtlarını 23-30 Haziran tarihleri arasında alacağını duyurdu.

Öğrenciler Taha Kılınç gibi önemli isimlerle buluşurken, İİT Gençlik Başkenti ve EnFest’26 gibi ulusal ve uluslararası etkinliklerde aktif rol aldı.

Konya Büyükşehir Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), 2025-2026 güz dönemini ders destek, rehberlik, seminerler ve gençlik kampları gibi yoğun programlarla tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemini yoğun bir programla tamamladı.

Merkezde ve ilçelerde hizmet veren LİMA’da dönem boyunca ders destek programları, etütler, soru çözüm noktaları, rehberlik hizmetleri ve deneme sınavlarıyla öğrencilerin eğitim süreçleri desteklenirken, seminerler, konferanslar, teknik ve kültürel geziler ile gençlik kampları da gençlerin farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanmalarına katkı sundu.

SÖYLEŞİLER VE KONFERANSLAR

Dönem boyunca kariyer ve kişisel gelişim eğitimleri, Lise Vizyon Projesi faaliyetleri, Geleneksel Münazara Yarışması, söyleşi ve konferans programları öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda öğrenciler Taha Kılınç, Halit Bekiroğlu, Abdurrahim Sönmezler ve Enes Koç gibi isimlerle bir araya gelme fırsatı buldu.

ULUSAL VE ULUSLARARASI GENÇLİK ÇALIŞMALARINDA AKTİF ROL ALINDI

LİMA öğrencileri ve LİMAN Gönüllüler Platformu bünyesinde faaliyet gösteren gençler, Konya’nın ulusal ve uluslararası gençlik çalışmalarında da aktif rol aldı. İİT Gençlik Başkenti programları ile Uluslararası Şehirler ve Hükümetler Birliği Konferansı (IUCG Konya) gibi organizasyonlarda yer alan öğrenciler, farklı şehir ve ülkelerden gelen gençlerle bir araya gelerek önemli deneyimler kazandı.

ÖĞRENCİLER KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİYLE YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Kültür, sanat ve yabancı dil alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar da döneme damga vurdu. Yıl boyunca farklı atölyelerde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı eserler Ahenk Kültür ve Sanat Sergisi’nde ziyaretçilerle buluşurken, EnFest’26 İngilizce Festivali de dönemin öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı. Müzik dinletileri, atölye çalışmaları ve çeşitli kültür-sanat faaliyetleriyle öğrenciler yeteneklerini sergileme imkanı buldu.

TEKNİK, KÜLTÜREL VE MANEVİ GEZİLERLE ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMLERİNE KATKI SUNULDU

Dönem boyunca düzenlenen teknik, kültürel ve manevi geziler de öğrencilerin gelişim süreçlerine katkı sağladı. Taş Bina Siyer Sergisi, Hac Hatırası Sergisi ve çeşitli kültürel programlara katılan öğrenciler, tarih, kültür ve medeniyet birikimine dair önemli kazanımlar elde etti. Düzenlenen sergiler, festivaller, yarışmalar ve etkinlikler öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sundu.

LİMAN Gönüllüler Platformu bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları da dönem boyunca çeşitli programlar, sosyal sorumluluk faaliyetleri, kültür-sanat etkinlikleri ve buluşmalarla aktif bir dönem geçirdi.

Öğrencilerin yanı sıra ailelerin de eğitim sürecine dahil edildiği LİMAİLE kapsamında ise velilere yönelik seminerler, söyleşiler, kitap tahlilleri ve çeşitli buluşmalar gerçekleştirildi.

LİMA YAZ KAYITLARI 23-30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK

Sosyal, kültürel ve manevi gelişimi önceleyen çalışmalarıyla gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sunan Lise Medeniyet Akademileri, yaz dönemine yönelik hazırlıklarına başladı. Yaz dönemi kayıtları 23-30 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Başvurular lisemedeniyet.konya.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

DERBENT’İN LGS YILDIZLARI MEZUNİYET HEYECANINI BEYŞEHİR’DE YAŞADI

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Lokalleri de; öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olmanın yanında, onların kendilerini geliştirebilecekleri, yeni deneyimler kazanabilecekleri ve değerli anılar biriktirebilecekleri çalışmalarla gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Derbent Gençlik Lokali’nin LGS Yıldızları sınıfında eğitim alan 8. sınıf öğrencileri için anlamlı bir mezuniyet programı düzenlendi. Ortaokul eğitim sürecini başarıyla tamamlayan lise adayı öğrenciler, düzenlenen etkinlikle bir yandan mezuniyet sevincini yaşarken bir yandan da birlikte geçirilen dönemin güzel hatıralarını paylaştı.

Beyşehir’de gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirerek çeşitli etkinliklere katıldı. Eğitim sürecindeki emeklerini ve başarılarını birlikte kutlayan öğrenciler, arkadaşları ve eğitmenleriyle unutulmaz anılar biriktirme fırsatı buldu.