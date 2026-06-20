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Konya'da sınava geç kalanların imdadına polis yetişti! İşte o anlar

Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı için okulları karıştıran öğrenciler, polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi.

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Konya'da sınava geç kalanların imdadına polis yetişti! İşte o anlar
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girecek öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. 

Konya'da sınava geç kalanların imdadına polis yetişti! İşte o anlar

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Okulları karıştıran bazı öğrenciler, hazırda bekleyen motorize polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildi. Öğrenciler polise teşekkür ederken, polisler de öğrencilere başarılar diledi.

İHA

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