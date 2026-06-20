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10 saniyeyle hayalleri kapıda kaldı: YKS'ye geç kalan öğrencinin üzüntüsü kamerada

Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için koşarak sınav merkezine gelen bir öğrenci, sadece 10 saniyeyle sınava yetişemedi. Diğer velilerin tüm ısrarlarına rağmen görevliler öğrenciyi içeri almazken, genç kızın yaşadığı büyük üzüntü kameralara yansıdı.

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10 saniyeyle hayalleri kapıda kaldı: YKS'ye geç kalan öğrencinin üzüntüsü kamerada
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Osmangazi ilçesindeki Bursa Anadolu Lisesi’nde YKS'ye girecek olan bir genç kız, sınav saatine saniyeler kala okul önüne geldi. Kapıların saat 10.00'da kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı. Olayı gören veliler, öğrencinin yalnızca birkaç saniye geç kaldığını belirterek, görevlilere öğrencinin sınava alınması için ricada bulundu. Uzun süre dil döken velilerin çabaları sonuçsuz kalırken, kurallar gereği görevliler öğrenciyi sınav salonuna kabul etmedi.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan genç kızın okul kapısına doğru koştuğu ve görevlilerle konuşmaya çalıştığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sınavı 10 saniye ile kaçıran öğrencinin yaşadığı üzüntü yürekleri burktu. Öte yandan sınava giren öğrencilerin aileleri okul çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

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İHA

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