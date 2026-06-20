YKS'de son dakika maratonu: Kimi saniyelerle yetişti, kimi kapıda kaldı

YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde Samsun'da sınav merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

Bazı öğrenciler sınav binasına son dakikalarda koşarak yetişmeye çalışırken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok'ta sınava geç kalan 2 kız öğrenci kapıların kapanmasının ardından içeri alınmadı.



Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluşturdu. Görevlilerin yönlendirmeleri eşliğinde adaylar sınav salonlarına alınırken, sınav saatinin yaklaşmasıyla heyecan da arttı.

Bazı adaylar son 1 dakika kala koşarak sınav binasına giriş yapmayı başarırken, 2 kız öğrenci ise geç kaldıkları için sınava giremedi. Görevliler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, sınav kuralları gereği içeri alınmadı.

Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, aileleri de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi. Polis ve görevliler tarafından sınav merkezleri çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de öğrenci ve ailelere su ikram etti.