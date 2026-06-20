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  • Nevşehir'de feci kaza! Otomobil direğe çarptı: 1 çocuk ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de feci kaza! Otomobil direğe çarptı: 1 çocuk ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkan bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de feci kaza! Otomobil direğe çarptı: 1 çocuk ölü, 3 yaralı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir-Kayseri karayolu Öğretmenevi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 01 GC 685 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Nevşehir'de feci kaza! Otomobil direğe çarptı: 1 çocuk ölü, 3 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki A.B.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden A.B.A.'nın ailesiyle birlikte İzmir'den Kayseri'ye anneannesinin cenazesine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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