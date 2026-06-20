700 yıllık fetih bestelerine Konya imzası!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle ortaya çıkan bu besteler, 3 Temmuz'da Bursa Kültür Yolu Festivali'nde gala konserinde seslendirilecek.

Osmanlı'nın kuruluş yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı, kültür ve sanatla taçlanıyor. Bu tarihi yıl için bestelenen eserler ilk kez Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye taşınacak. Türk müziğine yeni eserler kazandıran yarışmanın ödüllü besteleri, yedi asırlık tarihî mirası notalarla geleceğe taşıyacak özel bir gecede seslendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı anısına düzenlenen Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması kapsamında ortaya çıkan eserler, tarihî bir mirası musikinin diliyle yeniden yorumlayacak.

Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'nın köklü kültürel birikiminden ilham alan yarışma, Türk müziğine yeni eserler kazandırırken fethin 700'üncü yılına ithafen hazırlanan besteler alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı başkanlığında toplanan jüri heyetinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Dr. Timuçin Çevikoğlu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanatçısı Yusuf Kayya ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Kağan Ulaş yer aldı.

7 asırlık destan sahnede yeniden yankılanacak

Yedi asırlık fetih mirasını sanatın diliyle yeniden yorumlayan eserler, ilk kez Bursa Kültür Yolu Festivali'nde dinleyiciyle buluşacak.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek gala konserinde ödüle layık görülen bestelerin ilk icraları gerçekleştirilecek, dereceye giren bestecilere ödülleri takdim edilecek.

Gala konserinde seslendirilecek besteler, Bursa'nın 700 yıllık hafızasını notalar eşliğinde sahneye taşıyacak.

Tarih ve musiki aynı sahnede buluşacak

Yedi yüz yıl önce Anadolu tarihinin gidişatını değiştiren fetih ruhu, bu kez sanatın evrensel diliyle yeniden yankılanacak.

Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı için bestelenen eserler, Türk musikisine yeni eserler kazandırırken geçmişten bugüne uzanan güçlü bir kültürel sürekliliğin de simgesi olacak.

Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek gala gecesi ve ödül töreni eserlerin ilk seslendirilişlerine ev sahipliği yapacak. 700 yıl önce yazılan bir tarih, bu kez notalar eşliğinde yeniden anlatılacak.