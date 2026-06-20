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Konya'nın kuruyan kalbi yeniden atıyor: 30 yılın müjdesi

Konya'da kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına gelen Akşehir Gölü, yeniden su tutmaya başladı. Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Nuri Bozoğlu, Göldeki suyun yaklaşık 1,5 metre derinliğe ulaştığını belirtti.

Konya'nın kuruyan kalbi yeniden atıyor: 30 yılın müjdesi
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya ve Afyonkarahisar sınırındaki Akşehir Gölü, 30 yılın en iyi yağışları sayesinde kuraklık sonrası yeniden su tutarak 1,5 metre derinliğe ulaştı.
  • Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Nuri Bozoğlu, gölün eski yüzölçümünün üçte birine eriştiğini ve DSİ'nin bağlanmasının etkili olduğunu belirtti.
  • Gölün tabanı düz olduğu için suyun çabuk buharlaştığını belirten Bozoğlu, kalıcı seviye için tabanın derinleştirilerek çanak haline getirilmesini önerdi.

Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, yıllardır devam eden kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kuruyup, haritadan silinme noktasına gelen Akşehir Gölü, bu yıl artan yağışların ardından yeniden su tuttu. Nasreddin Hoca'nın maya çalmasıyla da bilinen 354 kilometrekarelik alana sahip göldeki su seviyesi, eski yüzölçümünün 3'te 1 oranına ulaştı, derinliği de 1,5 metreyi buldu.

Konya'nın kuruyan kalbi yeniden atıyor: 30 yılın müjdesi

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'SON 30 YILIN EN İYİ YAĞIŞI ALDIK'

Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Nuri Bozoğlu, bu yıl Akşehir'in son 30 yılın en iyi yağışını aldığını ve bu nedenle de gölün yeniden su tutmaya başladığını belirtti. Geçmiş yıllarda gölün zaman zaman yine kuruduğunu hatırlatan Bozoğlu, "Akşehir Gölü'nün kısaca geçmişine gidersek; 1968-69 yıllarında göldeki su seviyesi hat safhadaydı. 

Konya'nın kuruyan kalbi yeniden atıyor: 30 yılın müjdesi

Bizim bildiğimiz Akşehir-Yunak-Ankara kara yolunu kapatmış bir haldeydi. O dönemlerde gölün yüzölçümü 350 kilometrekareye kadar ulaşmıştı. Balıkçılık, kamış ve gölün kenarındaki bitkilerden yararlanıyorduk. Bu bölgeye en az 20 bin nüfusa hitap eden, insanları besleyen bir durumdaydı. Ne yazık ki yıllar süren kuraklıklar, çayların önüne yapılan setler, barajlar, gölü kuruma seviyesine getirdi. 1999-2000'li yıllardan bu tarafa da su periyodik olarak çekildi. Bu yıl sevindirici bir şey, son 30 yılın en iyi yağışını aldık. 

DSİ Bölge Müdürlüğü olarak biz geçmişte Afyon-Isparta'ya bağlı iken bu yıl Konya'ya bağlandık. Bu bir yanda pozitif oldu. Nedeni de çayların önündeki setler, barajlar yavaş yavaş kalkmaya başladı. Bu şekilde de son 2-3 aydır çok iyi derelerimiz, çaylarımız akmaya başladı. Göl şu anda 1,5 metre seviyesinde; ama ne yazık ki bu durumu bir yıl koruyabiliyoruz. Gölün tabanı düz bir araziye sahip olduğu için çabuk da buharlaşıyor ve tekrar su çekiliyor" dedi.

Konya'nın kuruyan kalbi yeniden atıyor: 30 yılın müjdesi

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'GÖLÜN TABANI ÇANAK HALİNE GETİRİLMELİ'

Gölün tabanına derinlik oluşturularak su seviyesinin kalıcı olarak korunabileceğini ifade eden Bozoğlu, "Su yönetimi bilimlerinin, devletimizin, o gölü bir çanak haline getirilmesi gerekiyor. 

Gölün korunması gerekiyor. Çayların sürekli akmasının sağlanması gerekiyor. Burada devletimize büyük iş düşmekte ve tabandaki torfun alınıp, derinleştirilmesi gerekiyor ki suyun göl oluşturup, buharlaşmanın daha az olması gerekiyor. 

Bu yüzden de bizler devletimize burada olacak her türlü şeyde yardım hazırız. Geçmiş yıllarda Akşehir Gölü'nün bir mikro klima vazifesi gördüğünü biliyoruz. Akşehir kirazına çok büyük faydasının olduğunu görüyoruz. Oba köylerindeki arazilerdeki oluşturduğu ılıman iklimle, arpaya, buğdaya faydası olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Konya'nın kuruyan kalbi yeniden atıyor: 30 yılın müjdesi

'CENNET OLDU, SULARIMIZ GELDİ'

Gölçayır Mahallesi'nde oturan çiftçi Zekeriya Gök ise "Dedem anlatırdı; 1870'de bu göl kurumuş. Bir süre kuru kaldıktan sonra tekrar canlanmış ve su seviyesi 6 metre derinliğe kadar tekrar yükselmiş. 1930'da tekrar çekilmiş. 8-10 sene kuru kaldıktan sonra tekrar göl su tutuyor ve 2006 yılına kadar öyle kalıyor. 

2006'da göl tamamen yeniden kurudu. 6 sene kuru kaldı. Tekrar bir yeşerme oldu. Biz dedik ki, 'Cennet oldu, sularımız geldi' dedik. Maalesef o su tekrar gitti. 2018'de göl 1,5 metre yükseldi. Balıklarımız oldu, kuşlarımız oldu. Daha sevindik, mutlu olduk. İklim nedeniyle gölde su çekiliyor. Bu sene çok güzel bir yağış oldu. Çok güzel, gölümüz de canlandı. Biz gölümüzün de arazilerimizin de olmasını istiyoruz" dedi.

'GÖL 18 KÖYÜN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORDU'

Zekeriya Gök, gölün etrafında 18 köy olduğunu ve geçmiş yıllarda bu köylerin nüfusunun yüzde 30'nun göldeki balıkçılık ve kamış gibi ürünler sayesinde geçimini sağladığını hatırlattı. Gök, "Gölün etrafında 18 tane köy var. Her köyün yüzde 30'u gölde çalışıyordu. Benim gençliğimde gölde kerevit avlarlardı. Turna balıklarımız vardı, 10 kilo, 12 kilo ağırlığında. Sazan balıklarımız olurdu. Ördek ve kaz olurdu. 1980'li, 1986'lı yıllarda 5-6 milyon yaban kazı vardı. Bu kadar canlıydı. Dileğimiz gölün o durumlara, günlere geri dönmesidir" diye konuştu. 

DHA

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