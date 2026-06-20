Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 20 Haziran Cumartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 20 Haziran Cumartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU) DEFNE ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ GÖRDES SOKAK YONGA APARTMANI NO:11G SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ YENİ ACİL CİVARI, MORG BÖLÜMÜ KARŞISI, YEŞİL MERAM SİTESİ ARKASI)
237 55 50
2. BÖLGE (SELÇUKLU) CANDAN ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:61D SELÇUKLU
(SELÇUK ECZA KARŞISI)
352 60 03
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU) SILA ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ KOCA SİNAN SOKAK NO:11A SELÇUKLU
(11 NOLU AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI YANI)
257 06 96
4. BÖLGE (MERAM) BURAK AKBUĞA ECZANESİ
HAVZAN MAHALLESİ KILIKCI SOKAK NO:12A MERAM
(30 NOLU HAVZAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
320 25 30
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU) MELİSSA ECZANESİ
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ BOTSALI SOKAK ALP-1 SİTESİ 23A KARATAY
(İSTANBUL CD. CİVARI, AKYURT MARKET, ŞEMS TÜRBESİ 350 20 16)
350 20 15
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY) HAKİMİYET ECZANESİ
ÇAYBAŞI MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:48B MERAM
(ESKİ GARAJ CİVARI, YENİ KARATAY BELEDİYESİ CİVARI)
351 05 10
7. BÖLGE (KARATAY) İNCİ ECZANESİ
AKABE MAHALLESİ MİLLİLER CADDESİ NO:7H KARATAY
(ADLİYE CİVARI,ŞEHİR HASTANESİ YAKINI)
355 18 08
8. BÖLGE (SELÇUKLU) SARAÇ ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ GAZİVEREN CADDESİ NO:40A SELÇUKLU
(DİYANET YURDU CİVARI, SELÇUKLU İTFAİYE YANI)
246 60 05
9. BÖLGE (SELÇUKLU) ÜNLÜ ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ EMİNÖNÜ CADDESİ NO:23B SELÇUKLU
(SELÇUKLU BELEDİYE YENİ BİNASI ARKASI, MEDOVA HASTANESİ ARKASI)
251 46 46
10. BÖLGE (SELÇUKLU) EYÜP ECZANESİ
SELAHADDİN EYYÜBİ MAHALLESİ AHMET YESEVİ CADDESİ NO:22C SELÇUKLU
(LOKMAN HEKİM SAĞLIK LİSESİ KARŞISI, ASLAN YATAĞANLI FIRIN YANI)
0551 090 47 20
11. BÖLGE (SELÇUKLU) HAKYEMEZ ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ TAÇMAHAL CADDESİ NO:22D SELÇUKLU
(MTA LOJMANLARI YANI)
255 41 47
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM) SOYLU HADİM ECZANESİ
ALAKOVA MAHALLESİ 15513.SOKAK NO:22A MERAM
(YENİ MERAM SANAYİ İLERİSİ 45 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
375 03 03
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