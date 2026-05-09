Başkan Altay'dan anlamlı mesaj

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ASEM, KOMEK ve kadın kooperatifleri gibi programlarla kadınların sosyal ve ekonomik gelişimine destek olduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10 Mayıs Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şu şekilde:

“Hanım kardeşlerimin hayat yükü ağır; sorumluluğu çok, vicdan terazisi ise hassastır. Buna rağmen annelerimiz, inancın ve değerlerimizin rehberliğinde tüm zorluklara göğüs germiş, her dönemde toplumu ayakta tutan en güçlü dayanak olmuştur.

Nitekim, inancımızda ve kültürümüzde annelik makamı her zaman en yüce mertebelerden biridir. Toplumu ayakta tutan, geleceği şekillendiren en güçlü temel; kadının annelik vasfında saklıdır. Bu sayede, sağlam bir nesil ve güçlü bir toplum, annelerin emeği ve sabrı üzerine inşa edilir.

Eğitim gibi kıymetli bir olgu da hayatın merkezinde yani ailede başlar. Bu nedenle, bir çocuğun ilk öğretmeni de annesidir. Evlat, ilk değerlerini annesinden öğrenir ve bu izler ömür boyu onunla birlikte kalır. Bu nedenle güçlü bir toplumun temeli, annelerin yetiştirdiği nesillerde can bulur. Bu hakikat, kadınların ve ailenin eğitimine verilen önemin ne kadar hayati olduğunu ortaya koymaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de hanım kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak, sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü olmalarını sağlamak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerimiz, KOMEK kurslarımız, kadın kooperatiflerimiz, Aile ve Kadın Destek Merkezimiz ve Spor Konya faaliyetlerimizle hanım kardeşlerimizin üretimde, eğitimde ve sosyal yaşamda daha güçlü yer almalarına imkân sağlıyoruz.

Çünkü hanım kardeşlerimizin üzerinden alınan her yük, gelişimlerine katkı sağlayan her eğitim huzurlu bir yuva demektir. Annelik makamı da bu ölçekte sınır tanımayan bir merhametin ve fedakarlığın adıdır.

Bu yönden baktığımızda, dünyanın farklı yerlerinde evlat acısı yaşayan annelerimizin yüreğindeki derin sızıyı da yüreğimizde hissediyor, onları saygı ve hürmetle yâd ediyoruz.

Bu vesileyle, bir ömür boyunca varlığıyla güç veren, yokluğuyla derin bir boşluk bırakan en kıymetli değerlerimiz olan tüm annelerimizin 10 Mayıs Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum.”