Akaryakıt Pahalandıkca İki İsmin Hatırı Fazlaca Soruluyor ! ?

( 8,3 milyar olan dünya nüfusu, dünyadaki 16 milyon Yahudi için her gün bedel ödüyor. )

Şu anda yaşanmakta olan; İsrail’in başını çektiği Gazze katliamları ve ABD ile İsrail’in, daha bir yıl önce birçok üst düzey yöneticisini öldürdükleri, önemli askerî ve ekonomik noktalarını bombaladıkları ve ardından da; “İran’ı mahvettik. Nükleer santralleri başta olmak üzere askerî tesislerini kullanılamaz hâle getirdik. İran artık kendine gelemez…” dedikleri İran’a tekrar saldırmalarıyla başlayan savaş, tüm dünyayı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

SİYONİST HAÇLILAR VURUYOR BEDELİNİ 8 MİLYAR ÖDÜYOR

28 Şubat 2026 günü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran’ın çeşitli şehirlerine yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlattı. Bu savaştan kısa bir süre önce de ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak 2026’da Venezuela’ya saldırmış, Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşi Cilia Flores’i kaçırarak ABD’de hapsetmişti.

Tüm dünyayı ve 8 milyardan fazla insanı ekonomik yönden zarara uğratan, birçok firmanın batmasına, birçok ülkenin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda perişan olmasına neden olan bu savaşın nedeni ne? Ne oldu da tüm dünyayı ateşe atan, fakirliğe sürükleyen; 8 milyar insanın cebine ateş düşüren bu acımasız saldırılar, bombalamalar ve çoluk çocuk demeden öldürmeler başladı? Daha dün denilecek bir dönemde “İran’ı yendiklerini, onu perişan ettiklerini” söyleyen Netanyahu ile Trump niçin tüm dünyayı kaosa ve fakirliğe sürükleyen bu savaşı başlattılar?

Şimdiki savaşlar eskisi gibi değil. Çünkü eskiden yapılan savaşların etkisi ya iki devleti ya da bir bölgeyi ilgilendiriyordu. Şimdi öyle mi? Hem uluslararası ticaretin çok gelişmesi hem de iletişimin zirveye çıkması, en küçük haberin anında dünyaya yayılmasına ve en ufak kıvılcımın bile tüm dünyayı etkilemesine neden oluyor. 8,3 milyar insan şimdi şunu soruyor: ABD ve İsrail ne yapmak istiyor?

Azıcık aklı olan, minnacık vicdana sahip herkes şunu görüyor (veya görmeli): “İsrail ve onun Siyonist yöneticileri barışın, huzurun ve esenliğin baş düşmanıdır.” İnsanlık düşmanı bu anlayış yaşadıkça ve güçlü kaldıkça dünyaya ve insanlığa gerçek huzur gelmeyecektir.

Her şeyi bir yana bırakın: Bugün dünya ekonomisinin en önemli girdilerinden biri olan petrolün bu zalimler yüzünden pahalanması karşısında, pompaya yaklaşan ve cebi yanan herkes bu savaşın müsebbiplerine rahmet mi okuyor, yoksa başka şeyler mi söylüyor? Cevap ?

BARIŞ SAVAŞTAN HAYIRLIDIR”

Her savaş bir yıkım demektir. Kur’an’da savaş ile ilgili birçok ayet, İslam tarihinde ise savaş pratiği ile ilgili fazlaca misal vardır. İşte o ayetlerden bazıları:

“Size karşı savaş açanlara siz de Allah yolunda savaş açın! Fakat haddi aşmayın! Muhakkak ki Allah, haksız yere saldıranları sevmez.” (Bakara 190)

“Savaş hoşunuza gitmediği hâlde size farz kılındı. Hoşlanmadığınız bir şey çoğu kere sizin için hayırlı olabilir. Yine sevdiğiniz bir şey de çoğu kere hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz.” (Bakara 216)

Not:

Biz müminler biliriz ki dünyada meydana gelen büyük küçük her olay kader dâhilindedir. Siyonistler kendilerini çok güçlü ve çok akıllı sanıyorlar. Lakin aklın yanındaki kalp gerçeğinden mahrum olduklarından hakikati göremiyorlar. Hakikat şu: Yüz yıldan fazladır tüm dünyaya kendilerini “masum, mazlum ve ezilen” olarak kabul ettirmişlerdi. Bu son zulümleriyle bu yalanı (propagandayı) kendi elleriyle yıkarak, tarihte sıkça düştükleri kötü durumlara yeniden düşecekler gibi.