Ne olacak bu CHP'nin hali

Sayın Özgür Özel hangi problemle uğraşsın, işi zor. Bir taraftan ha bire ötelenen CHP kongresinin iptali için mahkemede devam eden dava, diğer taraftan gecenin bir yarısında önceki başkan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı kararlar, daha önemlisi de mutlak butlan kararı alınacak mı? Diyelim mahkeme heyeti böyle bir karar verdi geçici genel başkan kim atanacak?

CHP için öyle zor bir süreç ki! Parti kimliğini doğrudan değiştirebilecek kararlar uygulanacak. CHP genel başkanı Sayın Özel eski İBB Başkanı Sayın İmamoğlu’nun maddi ve manevi tam desteğini alarak genel başkan oldu. Akabinde ellerinden geldiği kadar kendi kafa yapılarına daha doğrusu Sayın İmamoğlu’nun inisiyatifi doğrultusunda yerel seçimler öncesi Belediye Başkanı adaylarını ve meclis üyelerini belirlediler.

Başarılı bir yerel seçim geçirerek daha önce hiç almayı hayal edemedikleri yerlerde dahi ipi göğüslediler. Akabinde de yıllardır alamadıkları Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığını da CHP'li sayın belediye başkanları aldılar.

Buraya kadar güzel. Ancak uzun süredir birçok büyükşehir belediyelerini alamayan CHP farklı uygulamalara girdi ki mahkemeler tarafından farklı farklı iddianameler hazırlandı. Daha geçen Cuma günü İBB davası kapsamında 29 üst düzey yönetici hakkında da gözaltı kararı verildi.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Emniyet güçlerini kapıda bornoz ile karşılarsanız sizin de biraz suçunuz var. Yıllardır sağ kesimi eleştirdiniz. Bankamatik memurları ve ihale yolsuzluklarını dilinize pelesenk yaptınız. Ancak durum hiçte sizin anlattığınız gibi değilmiş! CHP'ye gönül veren ancak daha sonra bezdirilen insanların ifadelerinde ne ararsanız var, değil mi? Allah var başkanlardan bazıları çok masum!

Bir eş, dört sevgili yapmış. Demek ki kapasite var. CHP'de revaçta olan belediye başkanı eşini aldattığı için ifadesinde özür diliyor!

Aslında problem şu. Çok uzun zamandır yerel iktidarları rüyasında gören CHP iktidar koltuğuna oturunca ne yapacağını şaşırdı. Astığım astık, kestiğim kestik zihniyetini benimsedi. Bu davaların çoğunda şikayet eden CHP'li, edilen CHP'li, itirafçılar CHP'li! Bu nasıl iş yahu!

Ondan sonra mahkeme salonunda koro halinde ağlama seansı gerçekleştireceksiniz. Bu gözyaşlarının gizemini anlayan, kavrayan var mı? Biz nerede yanlış yaptık gözyaşısı mı, yoksa bizde bu işlere çok hızlı girdik gözyaşı mı? Haklıysan, kusurlu bir iş yapmamışsan kimden çekiniyorsun. Aslanlar gibi savunmanı yaparsın, adalet mekanizması da seni aklar.

Hakikaten bu CHP'nin hali nice olacak. Atatürk’ün kurduğu bu parti yolsuzluk ve şaibelerle mi anılacak. İmamoğlu’nun direktiflerini ve onun savunmasını bir kenara bırakarak Türk adaletine güvenseler. Dahası parti için yüz kızartıcı suç işleyenler varsa da CHP Parti Meclisi kararı doğrultusunda ya partiden atmalı ya da disiplin cezası vermelidir.

Genel seçime bir öne alma durumu olmasa bile 2 yıldan az kalmış. Yerelde işlenen suçlar bir bir ortaya çıkıyor. Dahası genel seçim öncesi mahkeme kararlarının çıktığını bir düşünsenize! İspatlı, şahitli, itiraflı ne diyebilirsiniz ki!

Birde mutlak butlan çıkarsa. Aman Allah’ım CHP yönetimi tamamen kılık değiştirebilir. İlk genel seçimde milletvekili portföyü tamamen alabora olur. Sonrasında da sıra yerelde belediye başkanları ve meclis üyelerine gelir.

Onun için CHP'yi zor günler bekliyor. Mutlak butlanlı günler bekliyor. Bir taraftan da büyük ölçekli belediyelerden yaprak dökümleri devam ediyor. Afyonkarahisar ve Ankara Keçiören Belediye başkanlarının partilerinden istifa edip AK Partiye katılacakları konuşuluyor.

İktidar tarafından baskı yapılıyormuş, söylemlerini bir kenara bırakın. Daha önce partilerini bırakıp AK Partiye geçen belediye başkanlarını bir dinleyin lütfen. Acaba iktidar baskısı mı yoksa kendi partisinin bitmek tükenmek bilmeyen istekleri mi etkili olmuştur.

İdarecilik ve yöneticiliğin bir mektebi yok. Halkımızda emanetçileri pek sevmiyor! Güçlü Türkiye için yapılanları görmek lâzım. Şayet ülke 6000 km menzilli füze üretebiliyorsa bunu alkışlamak lâzım. Zira marifet iltifata tabidir.

Bu tarz meselesi. Kimisi YILDIRIMHAN balistik füzesi yapar, kimisi de koyun, keçi, eşek heykeli yapar.

Vatandaşta tercihini ona göre yapar.