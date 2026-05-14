Gençlik başkenti Konya

Her zemin ve zamanda vurguluyoruz, vurgulamakta da fayda var. Dünya üzerinde özelliklede yerel bazda ülkeler değil şehirler yarışıyor. Kadim başkent Konya yine uluslararası bir başkentliğe daha imza attı. Derler ya bir başkent her zaman başkenttir diye.

Bir dört beş sene geriye gittiğimizde Sayın Ahmet Davutoğlu zamanında Konya 2020-2022 yıllarında 5. İslami Dayanışma oyunlarına başkentlik yapmıştı. Pandemiden dolayı ertelenen programlar 2022 yılında gerçekleştirilmişti. Her zaman olduğu gibi Konya'daki programlar başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Bu sefer ki başkentlik süreci ve ismi daha bir genç, daha bir manidar, daha bir gündemsel "2026 İİT GENÇLİK BAŞKENTİ KONYA" Açılış töreni 11 Mayısta Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Osman Aşkın Bak, Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, İİT Gençlik ve Spordan sorumlu temsilcisi Boubakari Maiga ve yabancı ülkelerin spordan sorumlu yetkilileri programı teşrif ettiler.

Ayrıca sayın valimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımız, il Başkanımız teşrif ettiler. Pekala, bizden önceki başkent neresi idi derseniz Fas'ın Marakeş şehri idi. Temsili anahtarda Konya’mıza teslim edildi. Şunu da vurgulamakta fayda var başkentliğin bu seneki temasının "Daha Adil Bir Dünya İçin Diplomasi" olarak belirlendi.

Öncelikle şu başkentlik serüvenimize bir bakalım. 2022 5. İslami Dayanışma oyunları Başkenti, 2023 yılında Dünya Spor Başkenti, 2026 da ise Avrupa Bisiklet Başkenti unvanlarını geçmişte başarılı bir şekilde taşımıştır bundan da sonrada taşıyacaktır. Bu unvanların Konya’ya verilmesinde Mevlana Celaleddin Rumi’nin payı ve katkısı yadsınamaz.

Açılışta protokol görüş ve düşüncelerini dillendirdi. Bizce en önemlilerinden İİT Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan'ın "Konya'mız aday olduğunda Konya'dan başka bir şehri seçmemiz pek mümkün değildi" ne denir doğru söze! O kadar.

Kürsüye çıkıp görüş ve düşüncelerini ifade eden saygıdeğer yurt içi ve yurt dışı katılımcılar gençlerin arasındaki bağların daha güçlendirilmesi, yeni ortak projelerin geliştirilmesine ve İslam dünyasında daha güçlü bir dayanışma ruhunun oluşumuna katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladılar. Kur'an tilaveti ile başlatılan programda K.B.B. Başkanı Uğur İbrahim Altay özet olarak "İslam Dünyasının gençlerini, medeniyetimizin bu kadim Başkentinde ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz".

Suudi Arabistan Spor Bakan yardımcısı vekili Ahmed Salman Algimlas ise "Türkiye Cumhuriyetini ev sahipliği dolayısıyla tebrik ediyor, misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Valimiz Sayın İbrahim AKIN'da "İnanıyoruz ki Konya'mız bu organizasyonla birlikte kapsayıcı bir uluslararası gençlik etkileşimi içinde en pratik zemini sunmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ise İsrail’in katliamını kınadıklarını vurguladı. "Konya asırlardır ilmin, irfanın ve maneviyatın merkezi olmuş, Selçuklunun mirasını bugüne taşıyan müstesna bir şehrimizdir. Bu topraklar sadece tarihi eserleriyle değil aynı zamanda taşıdığı değerler, kardeşlik ve barış ruhu ve gönül dünyasıyla da hepimize ilham vermektedir" dedi.

Sayın Bakanın vurguladığı en önemli cümlesi ise "Konya’mızın 2026 İİT Gençlik Başkenti unvanını büyük bir gururla taşıyacağına inanıyorum. Bütün imkânlarımızla Konya Gençlik Başkenti faaliyetlerini destekleyeceğiz dedi.

Konya ve bakanları, valisi, başkanları alın teri akarken hizmet ediyorlar. Birileri gibi bornozun gölgesinde terlemiyorlar.

Katkı verenlere teşekkür ediyorum.

HAYIRLI OLSUN