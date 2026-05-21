İsmail Başkanı kaybettik

Değişmeyen tek olgu değişim. İnsanlarda bu değişime ayak uyduruyorlar. Değişime direnenler toplumun gerisinde kalıp tecrit oluyorlar.

Şehrimiz Konya nerelerden nerelere geldi. 1989 yılına kadar. 1987 yılında çıkartılan bir kanunla Konya Büyükşehir Statüsüne kavuştu. 1989 Konya için hakikaten önemli bir yıl. Konya’mızın bir ilçesi konumundaki Karaman ilçesi il statüsüne kavuşarak yoluna devam etti. Yine Konya merkezde kurulan üç ilçe ile Konya Büyükşehir Belediyesi statüsünde seçime girdi. Merkezde Selçuklu, Meram, Karatay olmak üzere üç merkez ilçe ile belediye seçimlerine girildi.

Konya’mızın Büyükşehir olmadan Karamanın il olmasıyla birlikte nüfusu 1.750.303 idi. O zamandan bu tarafa şehir merkezlerine nüfusun hızlı akışı ile birlikte 2026 nüfusumuzda 2.343.409 olarak sayılmış.

Yapılan ilk seçimde eski Konya Belediye Başkanı Ahmet Öksüz seçimi büyük bir oy farkı ile kaybetmişti. 1989 yerel seçimleri sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanlığına akademisyen Doç.Dr. Halil Ürün, Selçuklu Belediyesine mesleği makina mühendisi olan merhum İsmail Öksüzler, Meram Belediyesine mesleği eczacı olan Veysel Candan, Karatay Belediyesine de mesleği Harita Mühendisi olan Mustafa Özkafa başkan seçildiler.

Bugünkü işleyeceğimiz Selçuklumuzun ilk belediye başkanı Sayın rahmetli İsmail Öksüzler oldu. Kısaca özgeçmişini verelim. Rahmetli İsmail abi 1947 yılında İzmir’de doğmuş. İlkokulu Aydın'da, orta ve lise öğrenimini ise İzmir’de tamamlamış. Sonrası yine İzmir Ege üniversitesinden makina mühendisi olarak mezun olmuş.

1978 yılında Konya Belediyesi bünyesindeki Fen İşleri Müdürlüğünde Atelye Şefi olarak işe başlamış. Rahmetli abimiz evli ve 4 çocuk babasıydı. Eşi hanımefendi eczacı ve Aydınlıkevler’de eczanesi vardı. İsmail abi 1989-1999 yılları arasında Konya’nın en büyük ilçesinde tam 10 yıl belediye başkanlığı yaptı.

O zamanki Fen işleri Müdürlüğü daire başkanlığı oldu. Atelye şefliği, tamirhanedir, levazımdır ve farklı branşlarda müdürlüklere parçalandı. O zamanlar payeler, koltuklar, makamlar daha bir değerli miydi acaba bilmiyorum. Kolay kolay daire başkanlığı ve müdürlüğü verilmezdi. Hatta bazı müdürler kendi müdürlükleri yanında bazı müdürlüklere de vekâlet ederlerdi.

Nereden nereye geldik bre. Bundan belki 40-50 yıl önce Konya Belediyesinde bir eğri bacak skoda pikap var. Hizmet aracı olarak kullanılıyor. Bu aracı öğleye kadar rahmetli Fen işleri Müdürü Ahmet Faal Loras kullanırken öğleden sonrada levazım alımlarda kullanırdı. Şimdi mi kiralık araçların sayısını dahi belleklerimizde tutamıyoruz!

İsmail abimiz, saygıdeğer başkanımız çok naif bir insandı. Giyimi, kuşamı, duruşu ile tam bir beyefendi idi. Belediyeler kuruluş aşamasında biraz sıkıntılıdır. Hatırlarsak yıl 1989. Araç ve personel ilçelere dağıtılacak. Aman Allah’ım sen aldın, ben aldım. Selçuklu belediyesine yer bulunamadığı için belli bir dönem Yapıcı İşhanı’nın bir blokunda hizmet vermişti.

Hanımefendi eşi ile muhabbetleri herkes tarafından çok iyi bilinen bir abimiz. Selçuklunun başkanı, Öksüzler ailesinin reisi. Muhterem Konyalılar böyle bir naif rahmetliyi sanal ve yalan söylemlerle kaç sefer evlendirdik. İftirayı çok kolay atıyoruz. Haydi bakalım rahmetli ile helalleşin.

Rahmetli Başkanımız Hacı Veyis camiinden, tarihi üçler mezarlığına defnedildi. İşte aidiyet budur.

İsmail abi;

Hakkını helâl edesin. Rabbim mekânını cennet, makamını Âli eylesin. Biz senden razıydık Nur içinde yatasın.