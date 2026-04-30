Şehzade Korkut ve bir eseri

Sultan İkinci Bayezid'in 3 oğlu Ahmet, Selim ve Korkud. Selim meşhur Yavuz Sultan Selim'dir. Korkud ise (1469-1513) bir ilim adamıdır.

Eserlerinden olan “Davetü’n-nefsit-taliha ilel-a’mali’s-saliha (Zavallı nefsin isteğinden doğru işlere) İbn Haldun Üniversitesi yayınları arasında çıktı (Tahkik: Dr. Can Süleyman İslam, Editör: Ayşe Elber, İstanbul 2025 496 sayfa. Ayrıca Şehzade Korkud hakkında yapılan tezler: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp).

Muhakkik kitabında Şehzade Korkud'un hayatı, çalışmaları ve kitabı tahkik metodu ile ilgili bilgilere yer vermektedir.

Şehzade Korkud Manisa ve Antalya (Teke) sancaklarında bulunmuş, sonra ilmi çalışmalara katılmak üzere bir süre Mısır'da kalmıştır. Bu dönemde Şahkulu Ayaklanmaları meydana gelmiş, kardeşleri Ahmet ve Selim ile çatışmaları olmuş ve Selim'in padişaha olmasından sonra tutuklanmış, Bursa'da Orhan Gazi'nin yanına defnedilmiştir. Yukarıda zikredilen kitabının yanında Vesiletü'l ahbap şerhü elfazil küfür, Kitabı Hılli eşkal’il-efkar fi hılli emvali’l- küffar adlı kitapları vardır.

Kitapta tahkikte hadislerin kaynakları yer almakla beraber ayetlerin geçtiği sureler ve numaraları işlenmemiştir. Lafzatullah'ın yazılmasında şeddeli hali tercih edilebilirdi. Ayrıca bazı yazım hataları görülmektedir.

Şehzade Korkud'un bu kitabı her ne kadar tasavvuf ile ilgili olsa da hukuku özellikle kamusal alanı ilgilendiren pek çok konuya yer verilmektedir. Özellikle hukuka, şeriata aykırı olan örfi siyaset, haksız yere adam öldürme, haksız yere vergi alma üzerinde durmuş, bazı tasavvufi akımları eleştirmiş ve “Harimi” künyesi ile bir divan yazmıştır. Mesela hakkullah yani Allah'ın hakları ile beraber kul hakları bu kapsamda maliye ile ilgili hususlar yer alır. Yine Rodos'un Fetih konusu işlenir.

Kitap Arapça olmakla beraber Farsça ve Türkçe şiirler de yer almaktadır. Mesela aşk ve muhabbet konusunda Türkçe ve Farsça şiirler yer alır. Hatta o dönemde kullanılan bazı kelimelerin mesela ulak kelimesinin Arapça karşılığı beridi, kanun anlamını bazı Tatar kabilelerinde yasa kelimesinin kullandığı belirtilir. Şehzade Korkud'un kitabında zengin bir literatür yer alır. Bunlar içerisinde İslami kaynaklar mesela imam-ı Gazali'nin İhya’sı yanında Hipokrat’ın sözleri gibi konulara da temas edilir.

Günümüzün sivil toplum örgütleri diyebileceğimiz tasavvuf akımlarına yer verilir ve bunlar hakkında kanaatler serdedilir. Aynı zamanda tasavvuf ile siyaset aynı konular içerisinde yer alır. İmaret veya riyaset konusunda İskender'den alıntılar yapılır. İslam tarihinde Muaviye’nin icraatları gibi siyasi konular yanında İbrahim Ethem, Behlüldâne hayatlarına yer verilir.

Yine haksız vergiler ya da devletin vatandaşlarına karşı yaptığı haksızlıklara sadece bir yerde değil birkaç yerde temas edilir. Bu durum kötülüklerle mücadele içerisinde değerlendirilir. Adalet devletin esasıdır. Halife'nin görevi güçsüzlerin ve mazlumların sığınağı olmak güçlülerin ve zalimlerin doğruluğa yöneltilmesini sağlamaktır. Peygamberimiz melik değil nebi, kuldur.

İlim konusuna pek çok yerde temas eder, ilmi teşvik eder. İlmin Allah için olmasını söyler. Rüşvet alınması gibi kamuya zarar veren konuları işlemesi yanında tasavvufi akımlar mesela Kalenderiler, Melamiler ile zaviyeler konularını da yer verir.

Rüya konusunu anlatırken rüyanın kişi için delil olup olmadığını gibi konuları işler ve kendisinin de Peygamberimizi rüyasında gördüğünü ve kendisine nasihatlerini anlatır.

Hem tarih hem de siyaset teorisi açısından Osmanlı şehzadesi Korkud’un görüşlerinin tez olarak ele alınması önemli bir katkı olacaktır.