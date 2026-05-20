İsmail Öksüzler Bey’in ardından

Selçuklu Belediyesinin ilk başkanı İsmail Öksüzler dün, Salı günü rahmeti Rahman'a tevdi edildi, kendisine rahmet ve ailesine başsağlığı diliyorum. Görevimiz dolayısıyla İstanbul'da olduğumuzdan cenaze namazına katılamadık ama duamızı ettik ve ailesine taziyelerimizi iletiyoruz.

1989 yılında kurulan büyükşehirler içinde Konya da vardı. Böylece Büyükşehir ile Karatay, Meram, Selçuklu ilçe belediyeleri seçimleri yapıldı. Bu seçimlerde Refah Partisinden Halil Ürün Konya Büyükşehir, Veysel Candan Meram, Mustafa Özkafa Karatay ve İsmail Öksüzler Selçuklu Belediyesi başkanlığına seçilmiştir.

Bürokrat kimliği ağır basan İsmail Başkan Selçuklu Belediyesinde kurumsal yapının oluşumunda ciddi emek sarf etmiştir. Şimdi Ticaret Odasının karşısında bulunan Konya Büyükşehir Belediye binası Selçuklu sınırları içerisinde idi. Yeni ilçe belediyelerine yer aranırken Meram ve Karatay belediyeleri bu bina içerisinde bırakılmış, Selçuklu Belediyesi yakınlarda Yapıcı İş Merkezine yerleşmişti. Halbuki Selçuklu belediyesi burada kalabilirdi. Ancak İsmail beyin bu tercihi Selçuklu Belediyesi'nin lehine olmuş belediye, personeli ve meclis üyeleriyle ayrı bir şahsiyete kavuşmuştur. Meram ve Karatay Belediyeleri bir süre bu binada hizmet görmüşler, sonra şimdiki binalarına taşınmışlardır. Hatta beraber görev yaptığımız dönemde Meram ve Karatay belediye başkanlarına ben arada Sizin belediyelere mektup yazıyorum. Altına da Selçuklu Konya diye adrese gösteriyorum, diye takılırdım.

İsmail Öksüzler İzmir'de doğmuş, sonra Konya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde makine mühendisi olarak çalışmıştır. Yani Konyalı İsmail beyi benimsemiştir. Çocuklarını da Konyalılarla evlendirerek Konyalılara karışmıştı. Şimdi de kabri Üçler Mezarlığındadır.

Aydınlık kavşağında şimdi iş merkezleri olan binalarda İtfaiye ve Fen İşleri Müdürlüğü yan yana idi. Rahmetli babam Konya Belediye itfaiyesinde başçavuş olarak görev yapmıştı, İsmail bey e Fen İşlerinde... Orada Cuma imamlığını da yapardı. Babamla da tanıştıklarını hem babam hem kendisi söylerdi.

1999 yılında seçime yaklaşırken rahmetli Ali Güneri ağabey ile Fazilet Partisi İl Başkanı Tahir Akyürek bey beni adaylık için davet ettiler. Hem Siyasal hem de İlahiyat mezunu olduğumuz için Ali ağabey, Mehmet Keçeciler’den sonra iki fakülteli bir aday çıkarmak istiyordu. Ayrıca o dönemde Fazilet Partisi'nin genel oyları da düşmüştü. Parti bir anket çalışması yapmış, başkanların yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Ben de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görev yapıyordum. Dönemin 28 Şubat şartları sıkıntılı idi. Bazı hemşehrilerim Çayırbağlı olduğumuz için Meram diyorlardı, ama Meram'da Mustafa Özkan Bey yeniydi. Selçuklu'da oylar farklı çıkabilirdi, ciddi olarak riskliydi. Fazilet partisine karşı Milliyetçi Hareket Partisi daha hareketliydi. Seçimde hayli zorlandık, seçimde sandık gidip geldi. Rakip aday rahmetli Remzi Akan bana sonradan başkanın yeniden aday gösterilmesi için dua ettiğini söylemişti. Siyasette havalar bazen bulutlanır bazen güneş açar…

İsmail Beyi belediye başkanlığı adaylığımda ziyaret ettim, desteğini istedim ve tavsiyelerde bulundu. Selçuklu'da her şeyi yaptık diyerek kendine özgüvenini Ifade etti. Gerçekten dönemin şartlarında Selçuklu'da pek çok hizmeti gerçekleştirmişti. Rahmet Ormanı onun eseridir. Selçuklu Belediye Başkanlığı hizmet binasını Malazgirt Mahallesi'ndeki iş merkezine taşımış, Selçuklu Belediyesi Stadyumunun inşa etmiş, bugünkü Selçuklu belediye binasının bulunduğu alanı fidanlık yapmış, bisiklet takımı kurmuş, asfalt plentini açmış ve makine parkını geliştirmişti. Konya’da çini sanatını canlandıran o olmuştur. İmar düzenlemeleri belediyelerin en zor alanlarıdır. Bazı bölgelerde emsalleri yüksek tutulmuş ancak buralar sınırlı kalmıştı. Belki ilk kentsel dönüşüm o dönemde Nişantaşı mahallesinde uygulanmıştır.

1580 sayılı Belediye Kanunu şimdiki 5393 sayılı kanuna göre belediyelere daha az sosyal görev veriyordu. Kadın sığınma evlerinin ilkini İsmail başkan, Hocacihan Hanaybaşı mahallesinde sekiz ayrı, iki artı birlik daireler yapmış ve “Şefkatevleri” adını vermişti. Biz seçildikten sonra Fazilet Partisi İstanbul’da bu projeye örnek sosyal proje ödülü verdi. Biz sonra bunların sayısını tamamen hayırseverlerin desteğiyle artırmış bir de aşevi ilave etmiştik. Sanırım sonra konsept değiştirildi. Yine başıboş köpeklerin kısırlaştırılması hususunda Veterinerlik Fakültesi ile protokol imzalamıştı.

1999 yılında Belediye Başkanı seçildikten sonra İsmail başkanın ekibiyle çalışmamızı sürdürdük. Çünkü başkan güzel çalışmalar yapmıştı, kanunsuz ve ilçenin milletin aleyhine hiçbir şeye izin vermemişti. Biz de buna şahit olduk.

İsmail başkan 1998 yılında belediyenin Mevlana programı dahilinde açtığı çini sanat sergisinde dönemin Garnizon komutanının haksız eleştirileri ile gündeme geldi. Bildiğim kadarıyla sergiyi düzenleyen rahmetli hattat Fevzi Günüç Hoca ile İsmail Bey arasında sergi açılışı öncesinde ufak bir tartışma oluyor. İsmail Bey de o duygusallıkla açılış konuşmasında, Garnizon komutanını da katıldığı programda “insan paşa da olsa bey de olsa herkesin sonunun olduğu” benzeri bir ifade kullanıyor. Paşa da bunu üzerine alıyor, devlete hakaret gibi algılıyor. Zira 28 Şubat şartları, başta askeriye olmak üzere pek çok devlet kurumu belediyelere yakın olmak istemiyorlardı. Ama belediyelerden hizmet bekliyorlar ve alıyorlardı da. Hatta o dönemde 1580 sayılı kanunda bu tür hizmetler belediyenin zorunlu hizmetler arasında yer almadığından Sayıştay borç çıkıyordu. Ancak bazı bürokratların yükselme hevesleri bu tür gerilimleri daha da artırmak şeklinde ortaya çıkıyordu. Sonunda İsmail bey ceza aldı ve kamuoyunda daha çok bu olayla anılır oldu.

İsmail başkanımızla Aydınlıkevler'de eşinin eczanesinde ziyaret etme imkanları bulurduk. Bazı arkadaşlarımızın ile de kendisi dünür olduğu için haberler alıyorduk. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine rektör olarak atandığımızda kendisinin bundan çok memnuniyet duyduğunu söyledi. Birkaç sene önce Selçuklu Belediye Başkanlığı Vefa gecesinde kendisi ve meclis üyeleri ile görüşme fırsatımız oldu.

Rahmetli İsmail bey millete hizmet etmiş, milletin malını mülkünü korumuştur. Belediye konularında dedikodu, iftiralar da çok olur. Onun hakkında yüz kızartıcı bir olayını duymadık. Hem dünyada hem de ahiretteki sorumluluğunu bilen bir Müslüman olarak inancı amelinde de gözüküyordu. Hakkında “tepeden baktı” diye kimsenin söylediğini duymadık. Siyasetten ziyade bürokrat bir karakter sahibi, çelebi bir insandı, dervişmeşrepti. Konyamıza, Selçuklumuza güzel hizmetler yaptığına biz de şahit olduk.

İsmail Öksüzler başkanımıza Allah’tan rahmet dilerim. mekanı cennet olsun.